Çekmeköy'de 9 asansör beyni hırsızlığına ilişkin iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çekmeköy'de 9 farklı adresteki asansör beyni hırsızlığına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Çekmeköy Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Ekim'deki asansör beyni hırsızlığı üzerine yaptıkları çalışmada, 4 kilometre alandaki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüpheli kişinin E.G. olduğunu tespit etti.

Asayiş ekiplerince gözaltına alınan E.G, hırsızlık olayını kabul ederken, çalınan asansör beyinlerini satın alan S.K. de yakalandı.

Geçmiş dönemlerdeki asansör beyni hırsızlıklarına ilişkin çalışma yapan ekipler, ilçedeki 8 ayrı hırsızlığın da E.G. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Şüphelilere yönelik aramada bir asansör beyni ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, bir binanın önüne gelen şüphelinin daha sonra sırt çantasıyla ayrılması yer alıyor.