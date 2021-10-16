Çekmeköy'de marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Çekmeköy'de "tırnakçılık" yöntemiyle marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili takibe alan polis ekipleri, içinde 3 kişi bulunan aracı Hamidiye Mahallesi'ndeki bir markete kadar izledi.

Markete giren E.K. (23), B.P. (19) ve yaşı 18'den küçük B.K'nin "tırnakçılık" yöntemiyle kasadan hırsızlık yaptığını belirleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İncelemede, şüphelilerin 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı, B.K'nin ise mala zarar verme suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.