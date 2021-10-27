Çekmeköy'de motosikleti 4 yıl arayla 2. kez çalındı - Son Dakika

Mustafa ESEN/ ÇEKMEKÖY'de sitenin bahçesine giren hırsızlar, bir buçuk dakikada park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Motosikletle gelen 4 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, 4 yıl içinde ikinci kez motosikleti çalınan Tolga Civelek, "O zaman kendi imkanlarımızla bulmuştuk. Şimdi tekrar çalındı. Polis de biz de aramalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Hırsızlık olayı önceki gün saat 03.30 sıralarında Taşdelen Mahallesi'nde güvenlik görevlisinin de bulunduğu sitede yaşandı. Sitenin arkasındaki sokağa 2 motosikletle gelen 4 kişi, sitede sadece yayaların kullandığı kapının üzerinden atlayarak içeri girdi. Kısa sürede sitenin bahçesine giren hırsızlar, Pazar Araştırmacısı uzmanı Tolga Civelek'e ait motosikleti alarak kapıya yöneldi. Elektronik kapının tellerini keserek açan hırsızlar, motosikleti sitenin içerisinden çıkardı. Sokakta yan yana gelen 4 hırsız, çaldıkları motosikleti ayağı ile iteleyerek uzaklaştı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hırsızlık olayının ardından polis çalışmalarını sürdürürken, site yönetimi de yayalar için kullanılan kapıyı kullanıma kapattı.

MOTOSİKLETİ İKİNCİ KEZ ÇALDILAR

Tolga Civelek, "Hırsızlar kapıyı kırarak içeri giriyorlar. Önce üzerinden atlayıp sonra da buradaki kilitleri kırarak içeri giriyorlar. Sonrasında içeriden benim motorumu alıp gidiyorlar. Toplamda bir buçuk dakika civarında sürüyor. Durmadan motoru alıp devam ediyorlar" dedi.Motosikleti 2011 yılında aldığını ve severek kullandığını belirten Civelek, "Bu arada bu ikinci kez çalındı. Daha önce 2017 yılında bulmuştuk. O zaman da kendi imkanlarımızla bulmuştuk. Şimdi tekrar çalındı. Polis de biz de aramalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.