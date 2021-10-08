Çekmeköy'de oyuncak tabancayla market soygunu - Son Dakika

Çekmeköy'de bir markette çalışanları tehdit ederek kasadaki 15 bin lirayı alan iki şüphelinin soygunu oyuncak tabancayla gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim'de akşam saatlerinde, Kirazlıdere Mahallesi Burçak Sokak'taki bir marketin kasasından bıçak ve silah tehdidiyle para çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Marketteki güvenlik kameralarının bozuk olması üzerine çevredeki iş yerlerine ait kameraların görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren zanlıların Erdi Ç. (21) ve Ersin C. (19) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. İncelemede bunun boncuk atan oyuncak tabanca olduğu belirlendi.

Ayrıca, arama sırasında marketten gasbedildiği değerlendirilen 4 bin 330 lira paraya da el konuldu.

İki zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.