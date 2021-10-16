ÇEKMEKÖY'DE RESTORANDAN ET HIRSIZLIĞI - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'DE RESTORANDAN ET HIRSIZLIĞI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ ÇEKMEKÖY'de restorana gelen şüpheliler depodaki etleri çalıp, kaçtı. İşletme sahibi, "Baharatları bile götürmüşler." derken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Sabaha karşı yüzleri maskeli 5 kişi hafif ticari araçla restoranın önüne gelerek aracı depo kısmına park etti. Demirle kilitli kapıyı açan hırsızlar güvenlik kameralarına aldırış etmeden soğuk hava deposuna girdi. Şüpheliler etleri araçlarına yükleyerek kayıplara karıştılar. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İşletme sahibi Tekin Keser, "5 kişi benim restoranıma girerek, yaklaşık bir ton etimizi çaldılar. Depoya yanaşarak kapıyı kırmışlar. Güvenlik kamera görüntülerinde mevcut bu kişiler. Bu hırsızların en kısa sürede yakalayacaklarını biliyorum ama benim canım yandı, başkalarının da canı yanmasın. İşletmede kullandığımız bıçak, satır ve kasap malzemelerimizi de çalmışlar. Hatta kötü olan malzemeleri de bırakmışlar iyilerini seçmişler içlerinden. Baharatları bile götürmüşler." dedi