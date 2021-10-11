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Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, hastaneye kaldırıldı

11.10.2021 18:33

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, doktorlarının tavsiyesi üzerine, başkent Prag'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, doktorlarının tavsiyesi üzerine, başkent Prag'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Zeman'ın kaldırıldığı hastanenin başhekimi Miroslav Zavoral, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın, doktorlarının tavsiyesi üzerine, Prag'daki Askeri Üniversite Hastanesinde, uzmanların kontrolünde müşahede altında tutulduğunu aktardı.

Zavoral, Cumhurbaşkanı Zeman istemediği için son durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşamayacağını ifade etti.

Öte yandan ülke basınının, Cumhurbaşkanlığından edindiği bilgilere göre, Zeman'ın, şeker hastalığı ve bacağındaki sinirlerde oluşan rahatsızlıkları bulunuyor.

Ülkede cuma ve cumartesi yapılan milletvekili seçimleri sonrasında yeni hükümetin kurulmasında belirleyici rol oynayan Zeman'ın, sağlık durumu endişelere yol açtı.

Cumhurbaşkanı Zeman, geçen ay da hastaneye kaldırılmış ve 6 gün tedavi görmüştü.

Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, hastaneye kaldırıldı
Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, hastaneye kaldırıldı
Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, hastaneye kaldırıldı
Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, hastaneye kaldırıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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