Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Zeman, geçen ay da hastaneye kaldırılmış ve 6 gün tedavi görmüştü.

Ülkede cuma ve cumartesi yapılan milletvekili seçimleri sonrasında yeni hükümetin kurulmasında belirleyici rol oynayan Zeman'ın, sağlık durumu endişelere yol açtı.

Öte yandan ülke basınının, Cumhurbaşkanlığından edindiği bilgilere göre, Zeman'ın, şeker hastalığı ve bacağındaki sinirlerde oluşan rahatsızlıkları bulunuyor.

Zavoral, Cumhurbaşkanı Zeman istemediği için son durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşamayacağını ifade etti.

Zeman'ın kaldırıldığı hastanenin başhekimi Miroslav Zavoral, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın, doktorlarının tavsiyesi üzerine, Prag'daki Askeri Üniversite Hastanesinde, uzmanların kontrolünde müşahede altında tutulduğunu aktardı.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, doktorlarının tavsiyesi üzerine, başkent Prag'daki bir hastaneye kaldırıldı.

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