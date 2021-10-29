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Çekya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Çekya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2021 22:12
Çekya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

President Otel'in balo salonunda Çek sanatçıların iki ülke milli marşlarını seslendirmesiyle başlayan resepsiyona, Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus'ın yanı sıra çok sayıda davetli katılırken, Başbakan Andrej Babis??????? de video mesaj gönderdi.

Başbakan Babis, Türkiye ve Türk halkına başta salgınla mücadele olmak üzere her alanda başarı ve sağlık temennilerinde bulundu.

Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki diplomatik ilişkilerin 1924'de başladığını hatırlatan Babis, "NATO bünyesinde kurduğumuz ittifaka dayanan ülkelerimiz arasındaki dostane ve iyi ilişkilere çok değer veriyorum." dedi.

Salgın sürecinde ikili ilişkilerde gelişme

Babis, iki ülke arasında olduğu gibi Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki iş birliği ve ortak çalışmaların çok verimli olduğunu belirterek, özellikle dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, Çekya ile Türkiye arasında başta ticaret olmak üzere, yatırımlar, savunma ve güvenlik alanında ilişkilerin daha da geliştiğini ifade etti.

Çek vatandaşlarının en çok tatil yaptığı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, turizm alanında da gelişme kaydedildiğini belirten Babis, "Umarım her iki ülke halihazırdaki zorlu sürecin üstesinden başarıyla gelir ve karşılaşılan sınamaları en iyi şekilde atlatır." ifadesini kullandı.

Babis, Çekoslovakya'nın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünün birkaç gün önce kutlandığını, iki yıl sonra da Türkiye'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünün kutlanacağını kaydederek, başarı dileklerinde bulundu.

"İki ülke arasındaki ilişkiler 97 yıldır sürüyor"

Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek de iki ülke arasındaki ilişkilerin 97 yıldır sürdüğünü belirterek, ekonomi, yatırım, güvenlik gibi birçok alanda yakın iş birliğinin bulunduğu kaydetti.

Kulhanek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ise iki ulusun birbiri ardına milli günlerini kutlamasının güzel ve anlamlı bir tesadüf olduğunu ifade etti.

Bağış, Türkiye'nin başta BM olmak üzere NATO, G20, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi çok sayıda uluslararası organizasyonun üyesi olduğunun altını çizerek, "Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında Batı'nın en doğusu, Doğu'nun en batısı olan Türkiye her zaman özgürlüğü, demokrasiyi ve insan haklarını savunmuştur." diye konuştu.

"Türkiye bölgesinde istikrar ve refahın ışığı oldu"

Türkiye'nin 1996'da başlayan ve 2004'te üyelik müzakerelerine geçilmesiyle hızlanan AB'ye üyelik sürecine de değinen Bağış, şunları söyledi:

"Bugün, Türkiye'nin AB üyeliğinin avantajları, AB'nin geleceğine ilişkin vizyonuyla yakından ilişkilidir. Türkiye'nin doğası gereği istikrarsız bir coğrafyada istikrar ve refahın ışığı olduğunu gururla söyleyebilirim. Uluslararası arenada risklerin ve belirsizliklerin arttığı ve küresel ölçekte birden fazla sorunun çözülmesi gerektiği bir dönemde, AB'nin yeni ve güçlü iş birliği ilişkileri geliştirmesi ve mevcut ortaklıkları her zamankinden daha fazla güçlendirmesi gerekmektedir."

İki ülke arasındaki ticaret hacmi gelişiyor

Bağış, Türkiye'nin bölgesinde demokrasi, özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri benimsemiş ve işleyen tek demokratik ülke olduğunu kaydederek, "Bugün Çek Cumhuriyeti ile paylaştığımız bu ortak değerler, birçok dış politika konusundaki ortak hedeflerle birleştiğinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Türkiye, Çekya ile ikili ilişkilere ve uluslararası kuruluşlardaki iş birliğimize önem vermektedir." diye konuştu.

Salgına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 3,9 milyar dolar civarında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bağış, Türkiye ile Çekya arasındaki ikili ticaretin bu yıl da ilerleme kaydettiğini, hedeflenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılacağından kuşku duymadığını sözlerine ekledi.

Çekya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Çekya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Çekya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Çekya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Çekya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Cumhuriyet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
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