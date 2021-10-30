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Cem Adrian'dan Kartal'da Cumhuriyet Bayramı'na özel konser - Son Dakika

Cem Adrian'dan Kartal'da Cumhuriyet Bayramı'na özel konser

30.10.2021 11:54
Cem Adrian'dan Kartal'da Cumhuriyet Bayramı'na özel konser

Kartal'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları sabahın ilk saatlerinden itibaren başladı.

Kartal'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları sabahın ilk saatlerinden itibaren başladı. İlçe protokolünün katılımıyla Mimar Kubilay Köse Stadyumu'nda başlayan kutlamalar, akşam fener alayı Cumhuriyet Yürüyüşü ve Cem Adrian konseri ile devam etti.

Kartal'da, Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Deniz Teknik Komutanı Cihat Eryiğit, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve ilçe protokolünün katılımıyla Mimar Kubilay Köse Stadyumu'nda gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardaki öğrencilerin hazırladıkları gösterilerle devam etti. Kartallı öğrencilerin özenle hazırladıkları gösteriler göz doldurdu. Birbirinden renkli gösterilerin ardından resmi geçiş töreniyle öğrenciler protokolü selamladı.

29 EKİM KUTLAMALARI FENER ALAYI CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI

Kartal Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Fener Alayı Cumhuriyet Yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Cumhuriyet yürüyüşünü büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirdi.

Her yıl geleneksel olarak Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe on binlerce vatandaş katıldı. Kartal Meydanı'nda verilen konserde ise ünlü sanatçı Cem Adrian, meydanı dolduran on binlerce Kartallıyı şarkılarıyla coşturdu.

Binlerce vatandaş, ellerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve Türk bayraklarıyla Kartal Meydanı'na kadar meşaleler eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet Yürüyüşü 'ne katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yol boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yürüyüşe ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İyi Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, Kartal Belediye Meclisi Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Meclisi üyeleri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, sivil toplum kuruluşları ve on binlerce vatandaş katıldı.

Fener Alayı Cumhuriyet Yürüyüşü'nü Kartal Meydanı'nda noktalayan vatandaşlar konser öncesinde Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'e Giden Yol" adlı belgeseli izledi. İzleyicilere duygu dolu anlar yaşatan ve büyük bir beğeni alan belgeselin ardından  Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel çocuklarla birlikte sahneye çıkarak meydanda toplanan binlerce vatandaşı selamladı.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL: 'CUMHURİYET'İN BEKÇİLERİ BİZLERİZ'

29 Ekim heyecanını ve coşkusunu Kartallılarla yaşayan Başkan Yüksel, "Kuvayi Milliye kahramanı Kartallı Kazım Meydanı'ndan ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in Anıtı'nın bulunduğu meydana on binlerle yürüdük. Burada gözleri pırıl pırıl parlayan Cumhuriyetin genç evlatları var. Burada cesaretini özgürlüğünden alan kadınlarımız var. Burada geleceğimiz ve gözümüz gibi bakmamız gereken çocuklarımız var ve özellikle de kız çocuklarımız var. Bu Cumhuriyet bizim, bu saydığım bütün insanların. Bundan tam 98 yıl önce Cumhuriyet'in ilan edilmesinde emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, silah arkadaşlarını ve şehit olmuş tüm büyüklerimizi şükranla, minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Cumhuriyetin bekçileri de bizleriz, bu Cumhuriyeti gençler daha ileriye taşıyacak. Biz de o neferlerden biriyiz. İyi ki Cumhuriyet Kartal'da coşkuyla kutlanıyor. Yaşasın Cumhuriyet" diye konuştu.

CEM ADRİAN'IN ŞARKILARINA ON BİNLERCE KİŞİ EŞLİK ETTİ

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in konuşmasının ardından sahneye çıkan Cem Adrian, verdiği konserle konsere katılan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Romantik şarkılarının yanı sıra söylediği türkülerle de dinleyenleri mest eden Adrian'a, meydanı dolduran on binlerce vatandaş eşlik etti. Konserin başlamasının hemen ardından sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sanatçı Cem Adrian'a günün anısına Kartal Heykelciği takdim etti. Yapılan bu küçük törenin ardından yaklaşık 1 saat sahnede kalan Cem Adrian, sevilen türkü ve şarkılarını meydanı dolduranların eşliğinde söyledi.


Cem Adrian'dan Kartal'da Cumhuriyet Bayramı'na özel konser
Cem Adrian'dan Kartal'da Cumhuriyet Bayramı'na özel konser
Cem Adrian'dan Kartal'da Cumhuriyet Bayramı'na özel konser
Cem Adrian'dan Kartal'da Cumhuriyet Bayramı'na özel konser
Cem Adrian'dan Kartal'da Cumhuriyet Bayramı'na özel konser
Cem Adrian'dan Kartal'da Cumhuriyet Bayramı'na özel konser

Gökhan Yüksel, Cem Adrian, Cumhuriyet, Kartal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cem Adrian'dan Kartal'da Cumhuriyet Bayramı'na özel konser - Son Dakika


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