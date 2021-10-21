Çenesi kırılan sokak köpeği için seferber oldular - Son Dakika

Çenesi kırılan sokak köpeği için seferber oldular

Elbistan'da traktörün çarpması sonucu çenesi ve ön bacakları kırılan sokak köpeği tedavisin ardından sağlığına kavuştu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta traktörün çarpması sonucu çenesi ve ayağı kırılan sokak köpeği tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Kaza sonrası Elbistan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ve Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Hayvanların Sesi Ol Derneği, Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği ile irtibata geçerek yaralı köpeği sağlığına kavuşturmak için çalışma başlattı.

Taksi ile İstanbul'a gönderilen yaralı köpeğin cerrahi müdahale sonrası kırık çenesi tedavi edildi.

Yaralı sokak köpeğini bir an önce sağlığına kavuşturmak için seferber olduklarını söyleyen SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, "Bize gelir gelmez yaralı köpeği İstanbul'a getirmek için çalışma başlattık. İlk müdahale Kahramanmaraş'ta yapıldı. Daha sonra Mardin'den daha önce de bizim kopeklerimizi tedavi için İstanbul'a getiren taksi ile görüştük hemen yola çıkarttık. Kaybedecek hiçbir saniyemiz yoktu İstanbul'a geldi ve ilk kontrolleri veteriner hekim Ece Hanım yaptı. İstanbul'da Petcode Hayvan Hastanesi ile görüştük hemen yatışını sağladık" dedi.

Yapılan kontrollerin ardından köpeğin ameliyata alındığını ifade eden Yılmaz, "Veteriner Hekim Ateş Barut ve Murat Özhavala hemen ameliyat planladılar köpeğimiz ameliyata girdi. Çenesi sabitlendi saatler süren başarılı bir operasyonla hayatına devam edecek. Dostumuzun ön ayağının birinde çok parçalı kemikler vardı ve bir ayağını da kaybedeceğini öğrendik. Temenni ediyoruz ki bu dostumuz hayata tutunacak. Bu masum dostumuzun ameliyat nakil ve diğer masrafları 15 bin lira tuttu" dedi.