Üye Girişi
Cesedi yanmış olarak bulundu, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika

Cesedi yanmış olarak bulundu, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi

06.10.2021 11:58
Cesedi yanmış olarak bulundu, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi, System.String[]

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, dere kenarında yanmış cesedi bulunan Ali Merter Gergin'in (28) öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanık hakkında mütalaa verildi.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, dere kenarında yanmış cesedi bulunan Ali Merter Gergin'in (28) öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanık hakkında mütalaa verildi. Tutuklu sanıklar İbrahim Çepiç ve Mustafa Arabacı için üç ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis cezası istendi. Savcı, diğer sanıkların da ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan, bir çocuk babası Ali Merter Gergin, 13 Haziran 2019 tarihinde çıktığı evine geri dönmeyince, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendirerek, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden destek istedi. Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği ile ilçede arama çalışması yapıldı. Soruşturmayı genişleten ekipler, Gergin'in yanmış cesedini Furunlu Mahallesi'ndeki derenin kenarında buldu. Gözaltına alınan şüpheliler Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç (33) tutuklanırken, Osman T. (24) ve Gamze Y. (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Arabacı, Çepiç ve Osman T. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', Gamze Y. hakkında da 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 1 Ekim 2020 tarihinde dava açıldı. Yargılama süresince tutuklu sanıklar Arabacı ve Çepiç, Gergin'i öldürmediklerini savundu. Duruşmalarda Mustafa Arabacı,  Ali Merter Gergin'i eşini rahatsız ettiği için darp ettikten sonra derenin kenarına bıraktıklarını ancak öldürmediklerini söyledi.

'ALIKOYUP, ÖLDÜRDÜKLERİ SABİT'Gergin cinayetiyle ilgili geçen hafta görülen duruşmada savcı mütalaasını verdi. Savcı İbrahim Çepiç ve Mustafa Arabacı için ayrı ayrı 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'suç delillerini gizlemek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 12'şer yıla kadar hapis cezası istedi. Diğer sanıklar Osman T. için 'kasten yaralama' ve 'suçun işlenmesine yardım etme' suçlarından toplam 15 yıla kadar, Gamze Y. için 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan 5 yıla kadar cezaları talep edildi. Mütalaada, olayın işlenişi hakkında detaylara yer verildi. Mütalaada tutuklu sanıklar İbrahim Çepiç ve Mustafa Arabacı'nın, Gergin'i sanık Osman T. aracılığı ile yanlarına getirdikleri ancak öldürme eyleminden haberi olmadığı için sonradan gelişen kasttan sorumlu tutulamayacağı belirtildi. İbrahim Çepiç ve Mustafa Arabacı'nın, Gergin'i zorla alıkoydukları ve öldürdüklerinin sabit olduğu da mütalaada yer aldı. Tutuklu sanıkların, Gergin'i acıma hissi olmadan önce darp ederek öldürdükleri ve ardından sanığın cesedini yaktıkları göz önüne alınarak canavarca hisle hareket ettikleri anlaşıldığı belirtildi. Sanık Gamze Y.'nin de suç delillerini yok ettiği mütalaada yer aldı.

Cesedi yanmış olarak bulundu, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi
Cesedi yanmış olarak bulundu, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Bayındır, Merter, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cesedi yanmış olarak bulundu, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını dolandırıldı! 5 milyon 733 bin lira ile ortadan kayboldu 12:19 Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını dolandırıldı! 5 milyon 733 bin lira ile ortadan kayboldu Beyoğlu'nda feci ölüm! Handa çıkan yangın söndürülünce cansız erkek bedeni bulundu 12:11 Beyoğlu'nda feci ölüm! Handa çıkan yangın söndürülünce cansız erkek bedeni bulundu Çekiçle seri cinayetler işleyen katil, idamından önceki son yemeğinde hamburger istedi 12:02 Çekiçle seri cinayetler işleyen katil, idamından önceki son yemeğinde hamburger istedi
Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu 11:57 Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu Öğretmen, düdüğünü elleyen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı 11:47 Öğretmen, düdüğünü elleyen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı 11:27 AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı 11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor 10:44 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor

Son Dakika Haberleri
12:11 Beyoğlu'nda feci ölüm! Handa çıkan yangın söndürülünce cansız erkek bedeni bulundu
12:05 Göğüs ağrısı sebebiyle doktora giden adam büyük şaşkınlık yaşadı! Kalbinde çimento parçası bulundu
11:58 Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi
11:56 Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu
11:56 Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı
11:43 Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti
11:34 Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor
11:33 Delta varyantıyla ilgili konuşan Kanadalı bilim insanları korkuttu: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül
11:27 AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı
11:17 Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notu ile mayolu pozlarını paylaştı
Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor         
12:22
Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim         
12:13
Göğüs ağrısı sebebiyle doktora giden adam büyük şaşkınlık yaşadı! Kalbinde çimento parçası bulundu Göğüs ağrısı sebebiyle doktora giden adam büyük şaşkınlık yaşadı! Kalbinde çimento parçası bulundu         
12:06
Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi         
11:58
Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı         
11:57
İçinden yol bile geçiyor! Tarihi mezarlığın yürek burkan hali sebebiyle bölge sakinleri tedirgin İçinden yol bile geçiyor! Tarihi mezarlığın yürek burkan hali sebebiyle bölge sakinleri tedirgin         
11:46
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar         
10:11
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
09:54
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 12:29:10. #1.13#
SON DAKİKA: Cesedi yanmış olarak bulundu, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement