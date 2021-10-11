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Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi - Son Dakika

Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi

11.10.2021 15:16

Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi Başkentte cesetleri 9 yıl sonra hobi bahçesine gömülmüş halde bulunan iki kardeş O.B.K. ile Ö.Ç.B.K.'nin annesi F.G. ile sevgilisi İ.T. ve onun oğlu olan A.T.

Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi

ANKARA - Başkentte cesetleri 9 yıl sonra hobi bahçesine gömülmüş halde bulunan iki kardeş O.B.K. ile Ö.Ç.B.K.'nin annesi F.G. ile sevgilisi İ.T. ve onun oğlu olan A.T. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetin,

F.G. ile İ.T. arasında yaşanan yasak aşkın anlaşılmaması için gerçekleştirildiği öğrenildi.

Başkentte, 2011 yılından beri kayıp olarak aranan ağabey O.B.K. ile 2013 yılından beri kendisinden haber alınamayan kardeşi Ö.Ç.B.K.'nin bulunamamasının ardından iki kardeşin öldürülme ihtimali üzerinde duran Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin konuyu devralması üzerine kurulan özel ekiplerce konunun aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Soruşturmayı derinleştiren ve 2010 yılından itibaren tüm kayıtları inceleyen ekipler, cinayeti kardeşlerin annesi olan F.G. ve sevgili İ.T. ile oğlu A.T.'nin işleyebileceği üzerinde çalışmalarını yoğunlaşarak harekete geçti.

Üç şahsı yakın takibe alan ekipler, F.G. ve sevgilisi İ.T.'nin 2009 yılında Ayaş ilçesindeki hobi bahçelerinden arsa aldığını fakat üzerinden çok zaman geçmeden ederinin çok altında sattığını tespit etti. Tespit üzerine şahısları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şahısların kendi aralarında yapmış olduğu telefon görüşmelerinde şifreli bir şekilde hobi bahçesinden bahsettiklerini saptayarak söz konusu bahçelerden kılık değiştirme yöntemiyle ev kiraladı. Kendi bahçesine gelen İ.T.'ye yardım etme bahanesiyle komşuluk ilişkisi geliştiren Cinayet Büro ekipleri, cinayetin yasak aşk cinayeti olup olmasının belirlenmesi üzerine İ.T.'nin bahçesinde gizlice ceset arama çalışmaları yürüttü. Diğer şüpheli A.T.'nin de Kütahya'ya taşındığını belirleyen ekipler, şüphelinin telefon takibine takılmamak için sürekli farklı hatlardan görüşmeler yaptığını tespit etti.

Suçlarını itiraf ettiler

Şüphelileri, Ankara ve Kütahya illerinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla yakalayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette alınan ifadelerinde suçlarını itiraf eden zanlılardan İ.T., O.B.K.'yi 2010 yılında piknik yapma bahanesiyle hobi bahçesine götürdüğünü ve pompalı tüfekle başından vurarak öldürdüğünü, cesedi de cinayetin işlendiği hobi bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Zanlılar, olayın ardından 1 sene geçmesinin üzerinden abisinin nerede olduğunu sorgulayan küçük kardeş Ö.Ç.B.K.'nin ise annesi F.G. tarafından yemeğine uyku hapı konulduğu, ardından da İ.T. ile A.T. tarafından başına inşaat demiriyle vurarak öldürdüklerini ve aynı hobi bahçesine çukur kazarak gömdüklerini itiraf etti. Bahse konu hobi bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında iki gence ait olduğu belirlenen kemik parçalarının bulunduğu, ikinci cinayetin işlendiği oda ile 22 farklı noktada yapılan çalışmalarda öldürülen iki gence ait olan izlerin bulunduğu belirtildi.

Film gibi operasyonla yakalandılar

Zanlıları yakalamak için bir sene önceden çalışmalara başlayan ve faili meçhul cinayetleri aydınlatmakta uzman olan polis ekiplerince şüphelilerin suçlarını itiraf etmeleri için geçtikleri yerlere kayıp gençlerin fotoğraflarını yerleştirdikleri, yanlarına komşu olarak sızıp güvenlerini kazanıp psikolojik yöntemler uyguladıkları ifade edildi.

Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi
Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi
Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi
Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi

Cinayet Büro Amirliği, Yasak Aşk Cinayeti, Cinayet, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cesetleri 9 yıl sonra toprak altında gömülü halde bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittiği öğrenildi - Son Dakika
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