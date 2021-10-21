Çeşme Belediyesi sivrisinekle mücadelede önemli bir adım attı - Son Dakika

Sineksiz ve sağlıklı bir çevre için sivrisinek mücadelesini kent genelinde tüm yıl boyunca sürdüren Çeşme Belediyesi kış aylarında özellikle kapalı ve sulak alanlarda üremenin engellenmesi için larva mücadelesi gerçekleştiriyor.

Potansiyel üreme alanlarının düzenli periyotlarla temizlenmesine ve ilaçlanmasına rağmen haşere ve sivrisinek ile mücadelenin önüne geçemeyen Çeşme Belediyesi harekete geçti.

İlçe sınırlarında yüzme ve süs havuzu olarak kullanılan alanların düzenli bakımının yapılmamasının, halk sağlığını tehdit eden, sivrisinek ve haşere üremesine neden olduğundan, yapılacak ilaçlama ve diğer temizlik giderleri karşılığında m2 başına 250 TL zorunlu hizmet bedeli alınacak.

"Bu bir ceza değil!"

Ekim Ayı Meclisi'nde oy birliği ile kabul eden önerge hakkında konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Düzenli ilaçlama çalışmalarımıza rağmen sivrisinek ile mücadelede başarıya ulaşmış değiliz. Bunun nedeni ise vatandaşlarımızın havuzlarının bakımlarını düzenli yaptırmaması. Biz vatandaşlarımızdan yaz sonunda havuzlarını çalışır vaziyette, ilaçlanmış ya da boşaltılmış bırakmalarını istiyoruz. Bunu yapmayan vatandaşlarımızın havuzlarını temizleyerek, hizmet bedeli alacağız. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.