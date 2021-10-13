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Cevat Şakir'in anma töreninde kriz - Son Dakika

Cevat Şakir'in anma töreninde kriz

13.10.2021 16:22

Cevat Şakir'in anma töreninde kriz Bodrum Kaymakamı Bilgihan Bayar törende emekli bir öğretmenin, Cumhurbaşkanı aleyhinde siyasi konuşma yapmaya başlaması üzerine anma törenini, kabir başında dua ederek terk etti Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar, gazeteci, ressam, şair, rehber, araştırmacı...

Cevat Şakir'in anma töreninde kriz

Bodrum Kaymakamı Bilgihan Bayar törende emekli bir öğretmenin, Cumhurbaşkanı aleyhinde siyasi konuşma yapmaya başlaması üzerine anma törenini, kabir başında dua ederek terk etti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar, gazeteci, ressam, şair, rehber, araştırmacı Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı anma etkinliklerinde konuşan emekli öğretmen Hatice Yücel'in sarf ettiği sözler gerginliğe yol açtı. Konuşması sırasında Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan hakaretlerden dolayı, anma faliyetinde siyaset yapıldığını ifade ederek tepki gösteren Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Cevat Şakir için kabri başında dua okuduktan sonra etkinliği terk etti.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Deniz Müzesi tarafından düzenlenen Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 48. ölüm yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında mezarının bulunduğu Gönültepe'de bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Cevat Şakir Bodrum'u o kadar seviyor ki sürgün cezası bittikten sonra yine Bodrum'a geliyor. Şu an turizm sektörünün en önemlyi kalemlerinden olan mavi yolculuğu geliştiriyoruz. Türkiye'ye bunu ilk getirenlerden. Yokuşbaşı'ndan girerken Bodrum'a merhaba diyor. Onun bu merhabası bugün bizi bir araya getiriyor. Şiirinde Bodrum'a gelenin, şehre aşık olup tekrar gidemeyeceğinden bahsediyor. Bu kıymetli şairimiz, hayatı boyunca çok güzel eserler vermiş. Geriye, biz çocuklara gençlere çok güzel mesajlar bırakmış. Nur içerisinde yatsın" dedi.

Törende söz alan görevli öğretmen Hatice Orman ise, "Ben 18 yaşımdan beri her 13 Ekim'de buradayım. Bir Bodrum çocuğu ve bir Bodrumlu olarak kendisine minnet duygularımı yıllardır ifade ediyorum, etmeye çalışıyorum. Biz yıllardır hep bir avuç insanla hep Halikarnas Balıkçısını anıyoruz. Sevgili öğrencilerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte kürsüye gelen emekli öğretmen Hatice Yücel ise, "O gün süngerde denizde vurgun yiyenler, bugün teknelerle kıyılarımızı kirletiyor. Kıyılarımızı sabote ediyor. Saraylar yaptırıyor. Bunu söylemek zorundayım, çünkü bu zincirin bütün halkalarını yaşadım teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Bayar ise Yücel'in bu konuşması üzerine "Ben buraya gelip bir Fatiha okuyup gideceğim. Burada siyaset yapıyorsunuz. Duamızı yapalım gidelim. Ben şu an duamı okuyup gideceğim. Ben anmaya ve bir Fatiha okumaya geldim. Bulunduğumuz ortamda devlet adamlarını suçlamalar, işte saraylar yapılıyor diye suçlamalar. Yapmayın bunları, siyasete böyle bir günde gerek yok" dedi.

Kaymakam Bayar, daha sonra Cevat Şakir'in mezarı başına giderek dua okudu ve etkinlikten ayrıldı. Anma etkinliği Balıkçı'nın mezarına çiçek bırakılması ve müzik dinletileri ile devam etti.

(HY-İK-SO-Y)

Cevat Şakir'in anma töreninde kriz
Cevat Şakir'in anma töreninde kriz
Cevat Şakir'in anma töreninde kriz
Cevat Şakir'in anma töreninde kriz

Bilgihan Bayar, Emekli, Bodrum, dua, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cevat Şakir'in anma töreninde kriz - Son Dakika


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