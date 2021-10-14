Üye Girişi
"Cevizler Yeşersin Gesi Bağları Şenlensin Projesi"nin tarla günü etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

"Cevizler Yeşersin Gesi Bağları Şenlensin Projesi"nin tarla günü etkinliği gerçekleştirildi

14.10.2021 12:10

Kayseri'de Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gesi Mahallesi'de uygulanan "Cevizler Yeşersin Gesi Bağları Şenlensin Projesi" kapsamında tarla günü etkinliği yapıldı.

Kayseri'de Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gesi Mahallesi'de uygulanan "Cevizler Yeşersin Gesi Bağları Şenlensin Projesi" kapsamında tarla günü etkinliği yapıldı.

Gesi Mahallesi'ndeki bir ceviz bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyaya gıda ve tarımın önemini bir kez daha öğrettiğini söyledi.

Tarım sektörünün vazgeçilmez olduğuna dikkati çeken Şahin, "Arkadaşlarımız bu bahçede yapılan çalışmalarla doğru kimyasalın doğru zamanda uygulandığında bunun ilaç olduğunu ama yanlış zamanda uygulandığında, doğru ilacın bile doğru dozunda kullanılmadığında bir zehir olduğunu göstermiş oldu." dedi.

Şahin, Gesi cevizlerinin hiçbirinin birbirine benzemediğinin belirlerek, şöyle konuştu:

"Çünkü bahçelerin büyük çoğunluğundaki ağaçlar kendi gelen, sincapla gelen ya da vatandaşın sağda solda bulup tohumdan yetiştirdikleri ceviz ağaçları. Dünya bizden artık standart ürünler istiyor. Bu şekilde bir ürünü dünya piyasasına sunmak istediğinizde size hemen bir standart getirecektir. 'Kabuk rengi şu olacak, yağ oranı bu olacak, büyüklüğü de şu çapta olmalı' şeklinde. Buradaki ceviz ağaçlarının sökümünü ve yeniden kurulumunu yapmamız mümkün değil, böyle bir şeyi de kimse istemez. Burada yeni bahçeler kurulmaya başlandı. Bundan sonra doğru teknikleri kullanarak bahçeler kurmalıyız."

Şahin, bölgede sadece ceviz verimini artırmayı değil, bahçelerin korunmasını da hedeflediklerini belirtti.

Bir yürüyüş esnasında terk edilmiş bir bahçede 350 ve 320 yaşında iki ağaç bulunduğunu anlatan Şahin, ağaçların gövde içinde boşalmalar bulunduğu ve ana dalları kırıldığı için anıt ağaç özelliği taşımadığını ancak bu yaşta ağaçların varlığının bile önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Ziraat Mühendisi Reyhan Çakır da bölgede ceviz ağaçlarına yönelik yapılan bakım ve ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte, katılımcılara ceviz ikram edildi.

Gesi Bağları, Kayseri, Ceviz, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Cevizler Yeşersin Gesi Bağları Şenlensin Projesi'nin tarla günü etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi 12:07 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı 12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Kimse tanımadı! Sokağa inen Arda Turan'ın YouTuber eşi, aldığı cevaplarla dumura uğradı 11:55 Kimse tanımadı! Sokağa inen Arda Turan'ın YouTuber eşi, aldığı cevaplarla dumura uğradı
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor 11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının 11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor 11:10 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti 10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti

Son Dakika Haberleri
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:06 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
11:36 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor
Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor         
12:12
Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek         
12:05
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi         
12:01
Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor         
11:55
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi         
11:29
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi         
10:05
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:17:27. #1.11#
SON DAKİKA: "Cevizler Yeşersin Gesi Bağları Şenlensin Projesi"nin tarla günü etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement