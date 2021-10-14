"Cevizler Yeşersin Gesi Bağları Şenlensin Projesi"nin tarla günü etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Kayseri'de Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gesi Mahallesi'de uygulanan "Cevizler Yeşersin Gesi Bağları Şenlensin Projesi" kapsamında tarla günü etkinliği yapıldı.

Gesi Mahallesi'ndeki bir ceviz bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyaya gıda ve tarımın önemini bir kez daha öğrettiğini söyledi.

Tarım sektörünün vazgeçilmez olduğuna dikkati çeken Şahin, "Arkadaşlarımız bu bahçede yapılan çalışmalarla doğru kimyasalın doğru zamanda uygulandığında bunun ilaç olduğunu ama yanlış zamanda uygulandığında, doğru ilacın bile doğru dozunda kullanılmadığında bir zehir olduğunu göstermiş oldu." dedi.

Şahin, Gesi cevizlerinin hiçbirinin birbirine benzemediğinin belirlerek, şöyle konuştu:

"Çünkü bahçelerin büyük çoğunluğundaki ağaçlar kendi gelen, sincapla gelen ya da vatandaşın sağda solda bulup tohumdan yetiştirdikleri ceviz ağaçları. Dünya bizden artık standart ürünler istiyor. Bu şekilde bir ürünü dünya piyasasına sunmak istediğinizde size hemen bir standart getirecektir. 'Kabuk rengi şu olacak, yağ oranı bu olacak, büyüklüğü de şu çapta olmalı' şeklinde. Buradaki ceviz ağaçlarının sökümünü ve yeniden kurulumunu yapmamız mümkün değil, böyle bir şeyi de kimse istemez. Burada yeni bahçeler kurulmaya başlandı. Bundan sonra doğru teknikleri kullanarak bahçeler kurmalıyız."

Şahin, bölgede sadece ceviz verimini artırmayı değil, bahçelerin korunmasını da hedeflediklerini belirtti.

Bir yürüyüş esnasında terk edilmiş bir bahçede 350 ve 320 yaşında iki ağaç bulunduğunu anlatan Şahin, ağaçların gövde içinde boşalmalar bulunduğu ve ana dalları kırıldığı için anıt ağaç özelliği taşımadığını ancak bu yaşta ağaçların varlığının bile önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Ziraat Mühendisi Reyhan Çakır da bölgede ceviz ağaçlarına yönelik yapılan bakım ve ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte, katılımcılara ceviz ikram edildi.