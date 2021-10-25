Çevre dostu mega yat "Savannah" Bodrum'a demir attı - Son Dakika

Çevre dostu mega yat "Savannah" Bodrum'a demir attı

Yurt dışından gelen hibrit sisteme sahip çevre dostu olarak bilinen mega yat "Savannah", Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demir attı.

Yurt dışından gelen hibrit sisteme sahip çevre dostu olarak bilinen mega yat "Savannah", Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demir attı. Marshall Adaları bayraklı, 83,5 metre uzunluğundaki motor yat, büyüklüğünün yanı sıra görünümüyle de dikkati çekti. Farklı özelliklere sahip 6 kabinde 12 misafirin konaklayabildiği, hibrit güç ünitesi bulunan ödüllü yatta, spa, spor salonu, havuz, jakuzi, su sporları imkanının yanı sıra özellikle dalgalı sularda hareket etkisini azaltan dengeleyiciler yer alıyor. Hollanda'da Feadship Tersanesi'nde 2015'te üretilen yatta, su altı salonu sayesinde deniz altı izlenebiliyor.

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