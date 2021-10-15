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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi

15.10.2021 19:26

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapılan konutlara ilişkin, "Depremzedeler dışında ilave bir yoğunluğu getirmeyeceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapılan konutlara ilişkin, "Depremzedeler dışında ilave bir yoğunluğu getirmeyeceğiz. Biz bir dönüşüm yaparken istiyoruz ki komşularımız vatandaşlarımız bir arada olsun, dışardan biri gelmesin. Bu anlayışla projelerimiz yaptık." dedi.

Bayraklı'daki 7 proje alanında incelemelerde bulunan, tamamlanan örnek daireleri gezen Kurum, depremden sonra tüm İzmirlilere "Bu iş bitene kadar elimizi İzmir'den çekmeyeceğiz. Tüm depremzede kardeşlerimiz evlerine girene kadar bu sürecin takipçisi olacağı" diye söz verdiklerini belirterek, süreci yakinen takip etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Hızlı bir şekilde vatandaşların konutlarına kavuşmasını istediklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Şubat ayında Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle konutlarımızın temelini atmıştık ve 1 yıl içinde tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Depremin 1'inci yıl dönümünde de inşaatlar bitme aşamasına geldi. Hem rezerv alanda hem de yerinde 5 bin 61 konut inşası gerçekleştiriyoruz. Bayraklı'da 7 bölgede 1701 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Kasım ayı içinde 749 bağımsız bölümü bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Bayraklı'daki kalan konutlarımızı, 1700 konutu, yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Rezerv alanda başladığımız yaklaşık 3 bin 649 bağımsız bölümlerin de 397'sini yıl sonuna kadar, kalanlarını da 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Etap etap konutlarımızı teslim edeceğiz."

Bakan Kurum, İzmir'in tarihinin en önemli, en büyük, en kapsamlı kent dönüşümünü, deprem dönüşümünü gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bu projelerin bölgesine değer katacağını, çıkan manzaradan da mutlu olduklarını ifade etti.

Bu projelerin hem çevreye, hem mahalleye değer katacağını vurgulayan Kurum, "Depremzedeler dışında ilave bir yoğunluğu getirmeyeceğiz. Biz bir dönüşüm yaparken istiyoruz ki komşularımız vatandaşlarımız bir arada olsun, dışardan biri gelmesin. Bu anlayışla projelerimiz yaptık. Evet daha fazla kat, daha yoğun projeler yapabilirdik, ama yaptığımızın daha doğru olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

İzmir'de 3 milyon 800 bin metrekare bir rezerv alanı planladıklarına değinen Kurum, alanın yüzde 55'ini donatıya terk ettiklerini, yeşil alanları, yolları, okullarıyla örnek bir şehircilik projesi olacağını kaydetti.

Bakan Kurum, rezerv alanında yatay mimari esaslı, merkezine çevreyi, iklimi alan ve donatı etrafında yerleşecek bir anlayışla çalıştıklarını aktararak, bölgenin İzmir'in en değerli yeri olacağını söyledi.

Kurum, orta hasarlı ve dönüştürülmesi gereken binalara ilişkin de vatandaşlara ada bazında anlaşmaları, talep etmeleri halinde her türlü maddi ve teknik yardımı yapacaklarını söylediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada gelen talepleri dikkate alıyoruz. İzmir'in riskli yapı stoğunun dönüşmesi gerekir. Taşın altına vatandaşımızın da bizlerin de belediyelerin de elini koymak suretiyle, İzmir'in her alanında kentsel dönüşümün, deprem dönüşümünün hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Rezerv alanda ilave konutlar üreteceğiz ve orta hasarlı, az hasarlı vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde projeleri kura çekmek suretiyle süreci yürüteceğiz. Bunun dışında 6306 sayılı yasa kapsamında bizden plan talebinde bulunan varsa il müdürlüğümüz bu talepleri dikkate alacak. Yoğunluğu bölge emsallerini, sosyal ihtiyaçları dikkate alarak vatandaşların dönüşümüne imkan sağlayacak şekilde planlayacağız. Bakanlığımızın kanun kapsamında yaptığı planlamalarda ilan ettiği alanlarda vergi, harç gibi devletimizin muafiyetleri var. Bu da yüzde 15-20 gibi bir muafiyete geliyor. Yani kentsel dönüşüm alanında inşaat yapma diğer alana göre yüzde 20 civarında daha ekonomik oluyor. Bu da vatandaşlarımızın lehine. Dönüşüm sürecini yerinde, gönüllü ve hızlı prensipleriyle yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı vermek suretiyle yapmak istiyoruz."

Bakan Kurum, bu yönde İzmir'in her alanında gelen talebi dikkate alacaklarını ifade ederek, belediyenin de bu noktada dönüşüm talepleri varsa onlara da her türlü teknik desteği vereceklerini ifade etti.

Yeşildere'de dönüşüm projesi

Gelecek yıl vatandaşlarla görüşerek Konak ilçesindeki Yeşildere bölgesinde örnek bir dönüşüm projesi yapacaklarını kaydeden Kurum, "500 konutla başlayacağız. Etap etap o dönüşüm projelerini yürütmek istiyoruz. Yeşildere mevkisi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamıyor. Hem riskli yapıların bertarafını sağlayacak, vatandaşlarımız daha yaşanabilir alanlarda yaşamını imkan sağlayacak örnek bir projeye bu bölgede başlamak istiyoruz. Bu çerçevede bir kentsel dönüşüm ofisi kuracağız. Bu ofis çerçevesinde vatandaşlarla görüşeceğiz. Ada bazında, rızalarını almak suretiyle burada örnek bir dönüşümü yapacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Necip Nasır da eşlik etti.(2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi

geri dönüşüm, Murat Kurum, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılan konutların inşaatlarını inceledi - Son Dakika
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