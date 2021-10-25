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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan AKM Millet Bahçesi'nin açılışına davet Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan AKM Millet Bahçesi'nin açılışına davet Açıklaması

25.10.2021 12:43
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan AKM Millet Bahçesi'nin açılışına davet Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet kıraathanesi, konferans salonu, kültür merkezi, geniş yeşil alanların yer alacağı Ankara AKM Millet Bahçesi'nin, 28 Ekim'de saat 13.30'da yapılacak açılışına vatandaşları davet etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet kıraathanesi, konferans salonu, kültür merkezi, geniş yeşil alanların yer alacağı Ankara AKM Millet Bahçesi'nin, 28 Ekim'de saat 13.30'da yapılacak açılışına vatandaşları davet etti.

Kurum, sosyal medya hesabından, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhurbaşkanımızın ülkesine, milletine olan sevdasının en güzel nişanelerinden biri olan millet bahçelerimizi, 81 şehrimizin en kıymetli yerlerine yapıyor, milletimize yeni yeşil alanlar, yeni yaşam alanları kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın kalbine kurulan millet bahçesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 28 Ekim'de hizmete sunmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Kurum, "Ankara'da AKM alanında inşa ettiğimiz millet bahçemiz, içinde binlerce kitabın yer alacağı millet kıraathanesi, konferans salonu, kültür merkezi, geniş yeşil alanlarıyla, bayramlarımızı kutlayacağımız, milletimizle beraber olacağımız bir mekan olacak." bilgisini paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çocukların eğlenerek vakit geçirecekleri oyun ve spor alanları, binicilik ve etkinlik çayırları, açık hava sineması, bisiklet yolları bulunan millet bahçesinin, rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit meyve ve sebzelerin yetiştirileceği bostanlarıyla kapılarını millete açmaya hazır olduğunu belirtti.

AKM Millet Bahçesi'yle, Ankara'ya sadece yeni bir yeşil alan değil, aynı zamanda her yanı tarih ve millet iradesi kokan, çok önemli bir tarih ve kültür vadisi kazandırdıklarını bildiren Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Millet bahçesi, bir yanında Cumhuriyetin kurucu iradesini temsil eden Birinci Meclisimiz, diğer yanında 15 Temmuz millet destanının simge mekanlarından Ankara Emniyet Müdürlüğümüz, bir ucunda İstiklal Harbimize asker taşıyan, şehitlerimizi, gazilerimizi memleketlerine götüren kara trenlerin dinlendiği Ankara Tren Garı, Atatürk Kültür Merkezi, yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra binası ve Açık Hava Tiyatrosu'yla medeniyetin, tarihin, kültürün, ilmin ve sanatın yeni merkezi olacak.

Konserler, sinema, tiyatro, okçuluk gösterileri, konferanslar, uçurtma şenliği gibi pek çok etkinlikle, adeta bir şölen havasında açılışını gerçekleştireceğimiz millet bahçemize, 7'den 70'e tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Dedelerimiz, ninelerimiz torunlarınızı, anneler, babalar çocuklarınızı, evlerden bayraklarınızı alın gelin. Çevremizi koruyan, gözeten minik çevre müfettişlerimizi, iklim elçisi genç kardeşlerimizi dört gözle bekliyorum. Çocuklar, gençler, milli iradenin, milli egemenliğin, bağımsızlığımızın simgesi olacak bu mekan en çok sizin, hepinizi bekliyorum. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularla kutluyorum."

Murat Kurum, Ankara, Ekim, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan AKM Millet Bahçesi'nin açılışına davet Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan AKM Millet Bahçesi'nin açılışına davet Açıklaması - Son Dakika
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