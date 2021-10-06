Çevreci bilinci Konak'a ödül getirdi - Son Dakika

Konaklı hemşehrilerini kutlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Çocuklarımızın geleceği için çevreye sahip çıkan tüm Konaklı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği(TAP) ile ilçe belediyeleri işbirliğinde bu yıl 24. kez düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası'nda birinci oldu. Atık pillerin toplanmasına ilişkin yürüttüğü etkin çalışmalar sonunda Konak Belediyesi 5 Ton 415 Kilogram atık pil toplarken, İzmir il genelinde 28,2 Ton atık pil toplandı. Geçtiğimiz günlerde çalışmaları ulusal ve uluslararası platformlardan ödül üstüne ödül alan ve bu gururu Konaklılarla paylaşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Atık Pil Toplama Kampanyası'nda elde edilen birinciliğin kendisini daha da gururlandırdığını, gelecek adına, çocuklarımız adına umuda sevk ettiğini söyledi.

Batur, önceliğimiz çevre

Bilim ve teknoloji alanında hızlı ilerlemelerin kaydedildiği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevresel sorunların baş gösterdiğinin altını çizen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, eğer çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak çevreyi korumak önceliğimiz olmalıdır dedi. Bu noktadan hareketle Konak Belediyesi olarak çevre koruma odaklı hizmet ağlarını her geçen gün geliştirdiklerini belirten Batur, "Tüm dünyada baş gösteren çevre felaketlerinin önüne geçmek için her türlü adımı atıyoruz. Kimyasal atıkların çevreye verdiği zararın hepimiz farkındayız. Atık pil toplama kampanyası, toplumda farkındalık yaratmak, çevre bilincini geliştirmek adına bizim de yerel yönetimler olarak üzerinde fazlaca durduğumuz, büyük önem atfettiğimiz bir kampanya. Katılan tüm Konaklı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu dünya hepimizin" dedi.