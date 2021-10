Çevreci ressam Gökçe Erhan, yanan evinde gözyaşıyla eşyalarını aradı - Son Dakika

TRABZON'un Sürmene ilçesinde çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çeken ressam Gökçe Erhan (37), kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına saatler kala çıkan yangında küle dönen 2 katlı yöresel mimarili evinin enkazında kalan eşyalarını gözyaşıyla aradı.

Karadeniz Bölgesi'nde çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın, yalnız yaşadığı Gökçesu Mahallesi'ndeki 2 katlı ve yöresel mimarili evinde, cumartesi akşamı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evden son anda çıkan Erhan, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi, Erhan'ın tabloları da küle döndü.

'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİDeniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklaması için çağrıda bulunan ressam Gökçe Erhan'ın açıklamaya saatler kala evinin yanması üzerine jandarma, 'kundaklama' şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, yangın öncesi evinin arka tarafında ses duyduğunu belirtti. Yangınla ilgili itfaiyenin ilk tespitlerine göre kundaklama belirtisine rastlanılmadı. Soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü belirtildi.BASIN AÇIKLAMASI İPTAL EDİLMEDİGökçe Erhan, evi yanmasına rağmen deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerinin kurulmasına karşı düzenlenen basın açıklamasına katıldı, gözyaşı döktü. Açıklamaya katılanlar da Erhan'a destek verdi.Sosyal medyada binlerce kişi evi yanan Erhan için destek mesajlarında bulundu. Sanatçı Haluk Levent de Gökçe Erhan'a destek verilmesi ve ev inşa edilmesi konusunda AHBAP üyelerine çağrıda bulundu.YANAN EVİN ENKAZINI ZİYARET ETTİYanan evine giden Erhan, yangından geriye kalan eşyalarına bakarken gördüğü manzara karşısında ağladı. Destek olanlara teşekkür eden Erhan, "Evim birçok yerde tanınmış, görülmüş, belgeselleri olmuş. Bu olaylar yaşandıktan sonra bana geri dönüşler oldu. Bu çok mutluluk verici bir şey. Şu an bu düzelebilir ama deniz gitmek üzere. Talep etiğim hiçbir şey yok. Tek istediğim denizin gitmemesi. Ben kendi kendime de tek başıma da yaparım ama biliyorum ki insanlar katkıda bulunmak isteyecek. Bu evi kendi ellerimle restore etmiştim. Aklım ve enerjim şu an sadece denizde" dedi.'KİMSEYİ SUÇLAMADIM'Yangınla ilgili kesin bir suçlamada bulunmadığını belirten Erhan, "Hiçbir zaman evin yakıldığını söylemedim. O gün eylemde yaptığım konuşmada Çamburnu ile alakalı kendi duygumla konuştum. 'Evim yakıldı' derken Çamburnu'nu, doğayı kastetmiştim. Suçlama yapmışım gibi oldu. Çok şüphe uyandırıcı bir durum olduğu halde bir suçlu aramıyorum. Bir düşman yaratıp onun üzerine koşmak amacında değilim. Şu an kaybedilmekte olan bir şey var. O da denizimiz. Benim evim Çamburnu. Bizim asıl evimiz, doğamızdır. Evimizi temiz tutmaya çalışırken doğamızı kirletmeyelim. Doğamızı düşünmek zorundayız" diye konuştu.'EVİN YANMASI İNANILMAZ DARBE BENİM İÇİN'Yanan evin geri geleceğini ancak kirletilmesi halinde denizin ve doğanın geri gelmeyeceğini anlatan Erhan, "Bu evin yanması inanılmaz bir darbe benim için. Atalarımın mirası, bir tarih, bir müzeydi burası. Ben ressamım, tıpa tıp aynısı yerine gelebilir o ruhu işleyebilirim fakat deniz geri gelmez. Ne yapsak geri gelmez, onun için yangına değil buna odaklanmam gerek. Eğer buna odaklanırsam kendimi güçlü hissederim. Çünkü doğanın kendisiyim, Çamburnu'yum. Odaklandığım şey, doğam. Gerçekten eğer doğam sağlıklı değilse, kirletiliyorsa ve kasıt varsa o doğada huzurlu şekilde yaşayamam. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Her anlamda sahiplenişleri için. Kendimi çok güçlü hissediyorum. O kadar güçlüyüm ki hayal ettiğim her şey gerçek olacak. Denizi de kurtarabileceğimize inanıyorum. Yıllar önce demiştim; bugün bir insanım ama bir gün 1 milyon olurum" diye konuştu. VALİLİK: TOPLANAN DELİLLERLE SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİ İLE DEVAM EDİYOR

Trabzon Valiliği'nden yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yangınla ilgili cumartesi günü saat 19.55'te ihbar alındığı belirtilen açıklamada, "İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirilmiş, Gökçe Erhan adlı şahsa ait iki katlı ev itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen yanmış ve kullanılamaz hale gelmiştir. Söz konusu yangınla ilgili araştırma yapmak üzere Jandarma tarafından görevlendirilen Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Timlerinin ilk incelemesinde; yangının başladığı sırada ev sahibi Gökçe Erhan'ın evde bulunduğu tespit edilmiştir. Gökçe Erhan jandarmaya verdiği ilk ifadesinde yangının evin arkasındaki baca kısmından küçük çaplı başladığını, evdeki bilgisayarlarını tahliye ederken yangının büyüdüğünü, kendisinin şüphelendiği veya şikayetçi olduğu kişi veya kişilerin bulunmadığını beyan etmiştir. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timinin topladığı deliller çerçevesinde soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir" denildi.