Çevreci tesisin yer teslimi yapıldı - Son Dakika

Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar mahallesine inşa edilecek olan tesisin yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı. Çevreci yatırım için ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği çevreci yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Gediz ve Bakırçay nehirlerini kirlilikten korumak için tüm imkanlarıyla çalışan MASKİ, Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar mahallesine de yeni bir Atıksu Arıtma Tesisi inşa edecek. Mahallede inşa edilecek tesis 2 bin 500 kişiye hitap edecek ve günde 250 metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip olacak.4 milyon 150 bin TL yatırım maliyetiyle inşa edilecek tesis için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yer teslimine MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, MASKİ İlçe Şefi Fahri Dinçer, İller Bankası yetkilileri, yüklenici firma temsilcileri ve İlyaslar Mahalle Muhtarı Faruk Yayla yer aldı.

İmzalar, Muhtar Yayla'ya doğum günü hediyesi oldu

İlyaslar Mahalle Muhtarı Faruk Yayla, hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Dün yaş günümdü. Bugün hediye gibi oldu. Mahallemizin atıksu arıtma tesisinin yer teslimi yapıldı. Cengiz Başkanıma tesisin projesini çizip, elektriğini, suyunu, altyapısını hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah tesisimiz bir yıl içerisinde kazasız belasız faaliyete geçecek. Büyükşehir Belediyesi'ne ve İlyaslar halkına hayırlı olsun" diye konuştu.