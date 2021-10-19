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CEZA BEKLEYEN SÜRÜCÜYE HEDİYE KASK - Son Dakika

CEZA BEKLEYEN SÜRÜCÜYE HEDİYE KASK

19.10.2021 16:37

ANTALYA'da Trafik Şube ekipleri trafikte seyir halinde giden kasksız motosiklet sürücülerini kontrol noktasına yönlendirdi.

ANTALYA'da Trafik Şube ekipleri trafikte seyir halinde giden kasksız motosiklet sürücülerini kontrol noktasına yönlendirdi. Karşılarında Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı gören sürücüler başta şaşkınlık yaşadı. Trafik kurallarını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanmasını bekleyen sürücülere Vali Yazıcı, 'Hayatıma kastım yok kaskım var' projesi kapsamında kask dağıttı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın katılımıyla Kepez İlçesi Gündoğdu Mahallesi Göksu Caddesi'nde kasksız motosiklet sürücülerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Hayatıma kastım yok kaskım var' projesi kapsamında kask dağıtımı gerçekleşti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Trafik Şube ekiplerinin de katıldığı programda motosikletli sürücülere kask takmanın önemine vurgu yapıldı. Vali Yazıcı ve İl Emniyet Müdürü Ulucan tarafından trafikteki araç sürücülerinin emniyet kemerleri kontrol edilerek hız kurallarına uyulması gerektiği hatırlatıldı. Vali Ersin Yazıcı, bir aracın içerisindeki bulunan erkek çocuğuna da oyuncak araba ve kırmızı düdük hediye ederek trafik kurallarına uymanın önemini anlattı.

'HAYATINIZA KAST ETMEYİN'

Vali Ersin Yazıcı, yol üzerinde seyir halinde olan bazı motosikletli sürücülerin kask takmadığını belirterek farkındalık yaratmak için kask hediye ettiklerini aktardı. Yazıcı, 'Hayatınıza kast etmeyin. Kısa, uzun mesafe yok. Kısa mesafede de kaza olabilir. Dolayısıyla kasksız olarak yola çıkmayalım. Sağlığımızdan hayatımızdan önemli bir şey yok. Dolayısıyla şehir içinde veya şehir dışı yolculuklarında lütfen kaskınızı takın. Can güvenliğini öncelikle kendiniz korumanız gerekiyor. 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesine ilginizden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

Trafikte çeşitli uygulamalara devam edeceklerini vurgulayan Vali Yazıcı, 'Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız sahada sık uygulamalar yapıyor. Kırmızı Düdük uygulamamız hayati öncelikli. Özellikle yayanın öncelikli olduğunu, araç kullanırken sürücülerin kurallara uyması için yapılmış bir projedir. Çocuklarımıza kırmızı düdük hediye ediyoruz. Sürücü annesi, babası veya bir kişi hata yaptığında çocukların düdükle ikaz etmesini istiyoruz. Bir yılı aşkın bir süredir uygulanıyor. Bu tür uygulamalarımız şehrin her noktasında devam edecek" diye konuştu.

KASK SAYESİNDE HAYATTA KALDI

Trafik kontrol noktasına gelen kasklı motosiklet kurye sürücüsü Serhat Açar (30), geçen hafta kaza geçirdiğini kask sayesinde hayata tutunduğunu anlattı. Açar 'Hurma tarafında kaza geçirdim. Kaskla hayata bağlandım. 3 gün boyunca Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüm. Sağlığınız için kask takın özellikle motosikletli sürücülerini trafikte fark edin" dedi.

2 GENÇ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Ceyhan Çelik ise Vali Ersin Yazıcı ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'a trafikte farkındalık yarattıkları için teşekkür etti. Son dönemde 2 gencin motosiklet sürerken kask takmadığını ve kaza sonucunda hayatını kaybettiğini hatırlatan Çelik, kask takmanın ve trafik kurallarına uymanın önemine vurgu yaptı.

CEZA BEKLEYEN SÜRÜCÜYE HEDİYE KASK
CEZA BEKLEYEN SÜRÜCÜYE HEDİYE KASK
CEZA BEKLEYEN SÜRÜCÜYE HEDİYE KASK
CEZA BEKLEYEN SÜRÜCÜYE HEDİYE KASK

Ersin Yazıcı, Mehmet Murat, Gündoğdu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CEZA BEKLEYEN SÜRÜCÜYE HEDİYE KASK - Son Dakika


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