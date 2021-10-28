Cezaevinden firar eden milletvekilinin oğlunun cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

SAKARYA'da, polisin operasyonu ile dönemin SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün öldürülmesi olayıyla ilgili çarptığı hapis cezasını çekerken cezaevinden firar eden Abdullah G. yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Abdullah G.'nin saklandığı evi belirledi. Abdullah G. evden çıktığı sırada polis ekiplerince yakalandı. 1991 yılında dönemin SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün meclis lojmanlarında öldürülmesi olayıyla ilgili hüküm giyen ve kısa süre önce cezaevinden firar eden Abdullah G., adliyeye sevk edildi. Abdullah G. buradaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.