CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKARAK İŞ YERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

SARIYER'de cezaevinden izinli çıkarak 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen Serhat A., yakalandı. Tutuklanarak tekrar cezaevine gönderilen şüphelinin hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Sarıyer'de Köybaşı Caddesi ve Meserburnu Caddesi üzerinde bulunan üç farklı kafeteryadan

2 adet bilgisayar ve 12 bin 630 lira para çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelinin bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Serhat A. olduğunu belirledi. İş yerlerinde de yapılan incelemede Serhat A.'ya ait parmak izleri tespit edildi. Ekipler, şüpheli Serhat A.'yı Fatih'te kaldığı otel odasında yakaladı. Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan Serhat A.'nın, Sarıyer'deki üç ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığını kabul ettiği öğrenildi. Şüpheli Serhat A., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.