Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesini ziyaret eden Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebbun, Cezayir'e resmi ziyaret gerçekleştiren Salih'i kabul etti. Açıklamada görüşmeye ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.

Tebbun dün Cezayir medyasına verdiği röportajda, Libya'daki yeni yönetimin bu yıl sonundan önce seçimleri gerçekleştirmek üzere göreve geldiğine ve zamanın daraldığına işaret etmişti.

Ülkesini ziyaret eden Libyalı yetkililerle yaptığı görüşmelerde "Libyalıların seçimleri gerçekleştirmesi karşısında engel çıkaranların farkında olduklarını" belirten Tebbun, "seçimlerin bir günde değil, farklı bölgelerde farklı günlerde olacak şekilde düzenlenmesini Libyalı yetkililere teklif ettiklerini" vurgulamıştı.

Seçim kanunu tartışması

Libya'da 24 Aralık'ta başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir arada yapılması planlanıyor.

Ancak seçimler için zaman daralırken, TM ve Libya Devlet Yüksek Konseyinden (DYK) oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek iki kanunda da bugüne kadar uzlaşı sağlayamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı. Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve DYK'ye başvurmaksızın çıkardığı bu kanun DYK tarafından reddedilmişti.

Son olarak TM, geçen hafta, parlamento seçimleri kanununu onayladığını duyurmuştu.