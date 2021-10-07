Cezayir'den yeni atanan BM Batı Sahra Özel Temsilcisi'ne destek açıklaması - Son Dakika

Cezayir, Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilciliğine yeni atanan Staffan de Mistura'nın Fas ile Polisario Cephesi arasındaki anlaşmazlığın çözümüne yönelik çabalarını desteklediğini duyurdu.???????

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Batı Sahra Özel Temsilciliğine Staffan de Mistura'yı atamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Cezayir'in de Mistura'nın çabalarını destekleyeceği ve bu çabaların "Rabat ile Polisario Cephesi arasında iyi niyetle ve ön koşulsuz olarak doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılmasına katkıda bulunacağının umulduğu" kaydedildi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 2018'de yaptığı bir açıklamada, Cezayir'in Fas ve Polisario Cephesi'nin arasında doğrudan müzakereleri teşvik ettiğini belirtmiş, ancak ülkesinin doğrudan müzakereleri reddettiğini ifade etmişti.

Cezayir-Fas arasındaki gerginlik

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.

Cezayir son olarak 22 Eylül'de hava sahasını Fas'ın "düşmanca eylem ve provokasyonları" nedeniyle bu ülkenin uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

Cezayir ile Fas arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde geçmişten bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı.

Cezayir de Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.