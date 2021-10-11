CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı itiraz üzerine serbest bırakıldı - Son Dakika

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, 18 Eylül'de katıldığı basına kapalı toplantıdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntülerin bazı internet sitelerinde yayımlanmasının ardından gözaltına alınarak 28 Eylül'de tutuklanmıştı.

Mahkeme, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 28 Eylül 'den beri tutuklu bulunan Odabaşıoğlu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Odabaşıoğlu'nun avukatı Müjdat İlhan tarafından Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesine sunulan müvekkilinin tutuklanmasına yönelik itiraz dilekçesi kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, yapılan itiraz üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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