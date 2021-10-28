CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'tan çevre bilinci vurgusu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, çevre bilincinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Çevreyi katlederseniz, çevre acımaz. Doğanın intikamı vardır, doğa affetmez. Sen doğa ile oynarsan, doğa da gereğini yapar, hiçbir şekilde affetmez." dedi.

Öztunç, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

Eber Gölü ile ilgili bazı incelemelere katılacağını, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın da daha önce bu konuda raporlar sunduğunu kaydeden Öztunç, "Bu konuyu mecliste konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Tüm dünya ve Türkiye ciddi bir iklim krizi yaşıyor, su krizi yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Çevre bilincinin geliştirilmesi gerektiğini, kuraklık probleminin ilerleyen yıllarda daha büyük sorun oluşturacağını anlatan Öztunç, şöyle konuştu:

"Bunun da sorumlusu siyasettir, yanlış çevre politikasıdır. Çevreyi katlederseniz, çevre acımaz. Doğanın intikamı vardır, doğa affetmez. Sen doğa ile oynarsan, doğa da gereğini yapar, hiçbir şekilde affetmez. Maalesef su kaynaklarımız konusunda çok büyük hatalar yapıldı. Çok büyük yanlışlıklar yapıldı. Çevre politikası yanlış oldu. Yıllardır dilimizde tüy bitti. 'Paris İklim Sözleşmesi'ni imzalayın.' dedik, İmzaladınız. 'Getirin Meclis'e onaylayalım.' dedik, oralı değiller, 6 yıl beklettiler."

Öztunç'a, basın açıklamasında CHP Milletvekili Burcu Köksal, İl Başkanı Yalçın Görgöz, Merkez İlçe Başkanı Ömer Akyıldız, belediye başkanları ve partililer eşlik etti.