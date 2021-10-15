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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (2)

15.10.2021 18:41

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimiz herkesin ne yaptığını gördü, notunu verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimiz herkesin ne yaptığını gördü, notunu verdi. Şimdi kararını tebliğ etmek için sandığı dört gözle bekliyor. Sandık geldiğinde de tasdiknamesini verecek." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sadece çiftçilerin değil, sanayicilerin de çok endişeli olduğunu belirten Öztrak, enerji maliyetlerinin giderek arttığını, bir de bu yıl doğal gaz tedariki konusunda kaygıların ortaya çıktığını ileri sürdü. Öztrak, şunları söyledi:

"Önümüz kış. Önceki yıllarda ekim ayına kadar, doğal gaz depolama kapasitemizin yüzde 80-90'ı kadar gaz stoklanırdı. Artık ekim ortasına geldik. Bu yıl elimizdeki mevcut depolama kapasitesinin, sadece yüzde 54'ü kadar stokumuz olduğu görülüyor. Dünyada doğal gaz fiyatları alıp başını giderken, gazın nispeten ucuz olduğu dönemde stokları neden hazır etmediniz? Ağustos böceği gibi yatarak, çok kıymetli bir zaman ve imkanı neden heba ettiniz? Şimdi bu açığı kapamak için fiyatların dört katına sıçradığı, spot LNG piyasasından gaz temin etmeye uğraşıyorlar. Bu nedenle doğal gaz faturamızın 5 milyar dolar daha şişeceğini, işin uzmanları söylüyor. Bunların iş bilmezliğinin, beceriksizliğinin faturasını, zaten hep milletimiz ödüyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün de akaryakıta büyük bir zam geldi. Motorinin pompa fiyatına 41 kuruş, benzine 40 kuruş zam yapıldı. Benzinde pompaya yansıtılacak zam 17 kuruş olacak. Kalan ÖTV'den düşülecek. Ama artık burada da marj kalmadı. Akaryakıt istasyonları pompalarını, çift haneli fiyatlara göre ayarlamaya başladı bile. Yine artan maliyetler nedeniyle elektriğe yüzde 40-45 zam dillendirilmeye başlandı. Bu da dolar 9 lirayı aşmadan önceydi. Ama dolar şimdi 10 liraya koşuyor. Yani yüzde 40-45 zam da bu gidişle yetmeyecek. Ülke yönetilmiyor savruluyor. Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen, milyonlarca vatandaşımız var. Bir de bu zamlar yağmaya başlarsa milletin hali nice olur? Genel Başkanımız bunun için 'Kara Kış Fonu kurulsun' diyor. Bu fonun kaynaklarını da söylüyor. Erdoğan bunları düşünüyor mu? Hayır, umuru değil. 'Meseleleri mesele etmezseniz, ortada mesele kalmaz.' deyip seyrediyor. Erdoğan ve şürekasına göre, enflasyon geçiciymiş ama anlaşılan enflasyonun bundan haberi yok. Dolar çıkmış 9'a, inmez 8'e, hızla koşuyor 10'a, sadece son 1,5 ayda kurdaki hareketlenmeden enflasyona 2 puan ilave gelecek. Emtia fiyatlarındaki artışlar da ortada. Bu arada ABD Merkez Bankası parasal sıkılaştırmaya başlıyor. Polonya, Macaristan, Rusya, Meksika, Brezilya merkez bankaları olası riskleri bertaraf etmek, milli paralarının değerini korumak için faizlerini artırıyor. Ama Erdoğan, sanki risklerimiz ve başımızdaki belalar azmış gibi gece yarısı kararnameleriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsızlık tabutuna son çivileri de çakıyor. Merkez Bankası, Merkez Bankası olalı, böyle zulüm görmedi."

İşsizlik rakamlarına da değinen Faik Öztrak, Türkiye'de çok büyük bir işsizlik sorunu olduğunu, TÜİK'in makyajlı rakamlarının bile bunu saklayamadığını savundu. "Meseleleri mesele etmezseniz, ortada mesele kalmaz" anlayışının burada da olduğunu iddia eden Öztrak, "Erdoğan'ın ülkeyi daha fazla yiyip bitirmemesi için ivedilikle yapılması gereken Erdoğan'ı sandıkta evine göndermektir. Erdoğan milletin yakasından düşüp CHP iktidara geldikten sonra, dolar da düşer enflasyon da düşer, faiz de düşer, işsizlik de düşer. Ülkemiz, Halil İbrahim bereketine kavuşur, hayat bayram olur. Milletimiz, herkesin ne yaptığını gördü, notunu verdi. Şimdi kararını tebliğ etmek için sandığı dört gözle bekliyor. Sandık geldiğinde de tasdiknamesini verecek. Hepsini evlerine gönderecek." diye konuştu.

Taliban heyetinin Türkiye ziyareti

Faik Öztrak, açıklamalarının ardından soruları da yanıtladı. Taliban heyetinin, Ankara ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Öztrak, "Erdoğan şahsım yönetiminde, her alanda olduğu gibi dış politikada da küme düşüyoruz. Bölgemizde iyice yalnızlaşıyoruz, herkesle kavgalıyız. Önceden bu ülkeyi büyük devlet ve siyaset adamları ziyaret ederlerdi, şimdi Taliban temsilcileri ziyaret ediyor. Taliban heyeti, 'Resmi davet üzerine Türkiye'yi ziyaret ettik.' diyor, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Gelmek istediler, davet ettik diyor.' Ne diyelim? Nereden nereye." yanıtı verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ordu'da yaptığı bir konuşmada, "Kötülere karşı asla iktidarı bırakmamak lazım." dediği belirtilerek görüşü sorulan Öztrak, "AK Parti'nin bir parti büyüğü zamanında 'Birileri koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa mutlaka altını pisletmiştir.' demişti. Haseki'nin sözü, bana bunu hatırlatıyor. Bilmedikleri, görmedikleri şey şu; o pis kokular arşa ulaştı, sandıkta millet gerekeni yapacak, hepsini o koltuklardan kaldıracak." dedi.

Hükümet yetkililerinin, Suriye'deki terör gruplarına karşı yeni bir askeri harekat sinyali verdiklerinin belirtilmesi üzerine Öztrak, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek şunları kaydetti:

"Ortada ciddi bir harekat yapma gereği var diyelim, bunu davul zurna ile yapamazsınız. Hasımlarınıza sinyal veremezsiniz. Bu işleri böyle yaparsınız Mehmetçiğimize ağır zayiatlar verdirirsiniz, netice almakta da zorlanırsınız. Hep söylüyoruz ülkeyi yönetmeyi bilmiyorlar, bunun faturası da milletimize ve Mehmetçiğimize çıkıyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (2)
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (2)
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (2)
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Faik Öztrak, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika
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