CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlarla ilgili paylaşım Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bürokratlarla ilgili paylaşımda, "18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum" başlığıyla görüntülü bir mesaj paylaştı.

Bürokratlara önemli bir hususta seslenmek istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bazı devlet memurlarının baskı altında görev yaptığını belirtti.

Devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, bu sistemde kurulan bazı vakıfların tezgahından geçmeyenlerin memur olmalarının neredeyse imkansız hale getirildiğinin görüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi, hepimizin gördüğü, bildiği bir şey daha var. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı 'Efendim emir aldık, uygulamak zorunda kaldık.' diyecekler. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen, sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Açıkça söylüyorum, vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telakki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu ağabeyinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım.' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun."