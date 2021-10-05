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CHP'li Gökçe Gökçen'nin 'hakaret' suçundan yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

CHP'li Gökçe Gökçen'nin 'hakaret' suçundan yargılanmasına devam edildi

05.10.2021 15:08
CHP'li Gökçe Gökçen'nin 'hakaret' suçundan yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'iftira', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlarından yargılanmasına Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'iftira', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlarından yargılanmasına Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mağdur sıfatıyla Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Numan Kurtulmuş, Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Binali Yıldırım, ve Abdülkadir Aksu müşteki olarak yer alırken, bu isimlerin vekillerinin dilekçeleri de ayrı ayrı okundu.

'21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı' adlı kitapta yer alan ifadelerden dolayı yargılanan Gökçen demokratik haklarını kullandığını söyleyerek, "Ben kitabın basıldığı tarihte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısıydım, Merkez Yönetim Kurulu'na üyeydim, Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılarından oluşmaktadır, kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum, suçlanan hiçbirisinin unsurları oluşmamıştır, ayrıntılı olarak okuduğum savunmamda da belirttiğim şekilde suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık avukatlarından Çağlar Çağlayan ise kitabın kamuoyunun bir sorusunu cevaplamak için hazırlandığını ifade ederek, CHP'nin bir muhalefet partisi olduğunu ve bunu da kamuoyunun önüne getirmesinin bir görevi olduğunu belirtti.

CHP İstanbul il başkanı, CHP Grup Başkan vekilleri ve bazı milletvekillerinin katıldığı duruşmada eksiklerin giderilmesini hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gökçe Gökçen, Hakaret, Gökçen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li Gökçe Gökçen'nin 'hakaret' suçundan yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Gökçe Gökçen'nin 'hakaret' suçundan yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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