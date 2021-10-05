CHP'li Gökçen, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' davasında savunma yaptı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisi tarafından basılarak dağıtılan, '21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı' adlı kitapçık nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından açılan davada savunmasını yaptı. Gökçen, "Kitapçığın hazırlanma aşamasında demokratik hakkımı, ifade özgürlüğümü ve örgütlenme özgürlüğümü kullandım" dedi.

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 Şubat'ta 2020'de TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşmayı kitapçık haline getirerek dağıttı. '21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı' adlı kitapçık, mahkeme kararıyla toplatıldı. Kitapçıkla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında milletvekili olmayan Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'sesli, yazılı ve görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'iftira' suçlamasıyla 6 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kitapçığın hazırlanması ve dağıtılmasından sorumlu tutulan milletvekilleri hakkında ise fezleke düzenlenerek TBMM'ye gönderildi.

Adliye önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, " Ankara Adliyesi'nde yine temelsiz, haksız ve hukuksuz bir davayla karşı karşıyayız. Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçen yargılanıyor. Bütün MYK üyelerimiz hakkında fezlekeler düzenlendi. Niçin? Cumhuriyet Halk Partisi olarak FETÖ'nün siyasi ayağını sorduğumuz için. 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı kitapçığını kamuoyuyla paylaştığımız için. Tekrar soruyoruz FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? FETÖ'nün bir tek siyasi ayağı ortaya çıkarılmadı. Meclis'te kurulan darbeyi araştırma komisyonunun raporunu bile yayımlayamadılar. Bu davada son derece haklı olarak görülen sorularımız suç olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.