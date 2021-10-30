CHP'li Purçu, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretler için Afyonkarahisar'a gelen Purçu, CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz ile milletvekili Burcu Köksal ile bir araya geldi.

İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapan Purçu, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar CHP ve Türkiye için çok kıymetli bir ilimiz. Ege bölgesinde olmasından dolayı çok önemsiyorum. Her zaman içinden geçtiğimiz, suyunu içtiğimiz ve ekmeğini yediğimiz bir ilimiz. Partimiz için ise önemi, bizim burada belediyemiz maalesef yok. Bu konuda başarıya susamış bir örgüt var burada. İl başkanımız, milletvekilimiz il ve ilçe örgütlerimiz gece gündüz Afyon'da çalışıyor. Afyon'u alacağız, az kaldı."

Purçu, Türkiye'deki roman vatandaşların sorunlarını anlattı.

CHP Afyonkarahisar milletvekili Köksal ile İl Başkanı Görgöz de burada bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Purçu, Köksal ve Görgöz'ün bazı ilçelerde ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.