CHP'li vekiller, soğan üreticileriyle bir araya geldi - Son Dakika

CHP'li vekiller, soğan üreticileriyle bir araya geldi

CHP milletvekilleri Levent Gök ve Ömer Fethi Gürer ile CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde soğan üreticileriyle bir ayara gelip, sorunlarını dinledi.

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