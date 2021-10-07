CHP Niğde İl Başkanı Adem'den "Kent, üniversite öğrencileri için cazip hale getirilmeli" çağrısı - Son Dakika

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, kentin, üniversite öğrencileri için cazip hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Adem, parti binasında yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından açıklanan genel yerleştirme bilgilerine göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine ayrılan 2 bin 850 öğrencilik yeni kontenjanın bin 601'inin dolduğunu söyledi.

Tarım bilimleri, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler ile fen edebiyat fakültelerine ilgisizlik olduğunu belirten Adem, "Büyük ve orta büyüklükteki birçok şehrimiz kendilerine ayrılan kontenjanları doldurmakta fazla sorun yaşamıyor. Başta Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Antalya, İstanbul, Eskişehir olmak üzere köklü üniversiteleri ve imkanları olan şehirler, öğrencileri kendilerine çekmek için çeşitli politikaları üretiyor, zaten cazip olan şehirlerini öğrenciler için daha da cazip kılmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Adem, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin akademik kadrosunun kendi büyüklüğündeki birçok ile kıyasla zengin gözüktüğüne, yurt olanaklarının da nispeten yeterli olduğuna dikkati çekerek, öğrenci çekmek için kentin sosyal aktivitesi yüksek, öğrencilerin boş zamanlarını kaliteli geçireceği ve rahat yaşayacağı cazip bir şehir haline getirilmesi gerektiğini savundu.