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CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi

21.10.2021 13:23
CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi

Kayseri'den kiraladıkları minibüsü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan ve çeşitli cezalara çarptırılan 27 sanıktan 6'sının, istinafın bozma ilamının ardından yerel mahkemede yargılanmalarına devam edildi.

Kayseri'den kiraladıkları minibüsü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan ve çeşitli cezalara çarptırılan 27 sanıktan 6'sının, istinafın bozma ilamının ardından yerel mahkemede yargılanmalarına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, silahlı terör örgütü DEAŞ'tan aldığı talimat doğrultusunda Kayseri'den kiraladığı minibüsle, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanlara saldırı planladığı iddiasıyla yargılanan ve 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan O.K'nin eşi tutuksuz sanık A.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Diğer sanıklar duruşmaya katılmazken, bazı sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı ilk mütalaasını yineleyerek, tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Suçlamaları kabul etmeyerek eski savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık A.K. "Eşim evden Konya'ya gideceğim diye çıktı. Olaydan haberim yoktu." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen O.K, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Kayseri ve Kocaeli'de 26 zanlı daha gözaltına alınmış, şüpheli M.K. yakalanamamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "emiri" olduğu belirtilen O.K'nin de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", diğer sanıklar hakkında ise "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

7 Şubat 2019'da karara bağlanan davada, O.K'ye 14 yıl 7 ay 15 gün, 24 sanığa 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verilmiş, 2 sanık beraat ederken, firari M.K'nin dosyası ayrılmıştı.

Tanık ve müşteki avukatlarının itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesinde görülen davada, 21 sanığın kararını hukuka uygun bulan mahkeme, yargılama sürecinde avukatları bulunmayan sanıklar S.K, C.K, B.K, B.Ç, A.K. ve Ş.O'nun dosyasının ayrılıp yeniden yargılanmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Saldırı, Kayseri, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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