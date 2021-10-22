Batman'da çiftçilere, yüzde 75 hibe destekli kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Tarımsal Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 250 çiftçiye yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu verildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğündeki tohum dağıtım programında konuşan İl Müdürü Mehmet Gün, tarımsal üretimin önemine işaret ederek dağıtılan tohumların üreticilere bereket getirmesini diledi.
Proje kapsamında 110 tona yakın kırmızı mercimeği çiftçiye kazandırdıklarını aktaran Gün, proje ile özellikle risk ve atıl durumundaki arazilerin değerlendirilmesini sağladıklarını belirtti.
Tohumları alan çiftçiler desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çiftçilere hibe destekli kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı - Son Dakika