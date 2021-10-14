Çiftçinin traktörünü çaldılar, cezaevine girdiler - Son Dakika

Çiftçinin traktörünü çaldılar, cezaevine girdiler

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması ile çalınan traktör bulunurken çaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması ile çalınan traktör bulunurken çaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Düzce'nin Şehit Kemal Işıldak Mahallesinden traktör çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarına başladı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda traktör bulunurken olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.T., N. G. ve S. G. isimli şüpheliler yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan 3 kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE

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