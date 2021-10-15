Üye Girişi
Çifte cinayette polis "Güneşlik" detayına kilitlendi - Son Dakika

Çifte cinayette polis "Güneşlik" detayına kilitlendi

15.10.2021 16:14
Çifte cinayette polis

Müslim SARIYAR/ AVCILAR'daki çifte cinayeti araştıran polis, evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın eşi Nuri Yıldız, ölmeden önce otomobilini sürerken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünü buldu.

Müslim SARIYAR/ AVCILAR'daki çifte cinayeti araştıran polis, evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın eşi Nuri Yıldız, ölmeden önce otomobilini sürerken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünü buldu. Nuri Yıldız'ın aracı, hava karardıktan sonra yeniden güvenlik kameralarında görüldü. Ancak bu kez, güneş olmamasına rağmen siperlik indirilmişti. Aracın bazı camları da kırıktı. Polis, şimdi iki görüntü arasında neler yaşandığını araştırıyor.

Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda lüks bir aracı söndüren itfaiye ekipleri aracı söndürdükten sonra içinde kan izleri gördü. 11 Ekim gecesi 01.30 sıralarında çıkan yangını söndüren itfaiye durumu polise bildirdi. Olay yerine giden Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın plaka sorgulamasından Nuri Yıldız'a ait olduğunu belirledi. Araç incelenmek üzere otoparka çekilirken, Fatih ve Taksim de iki oteli bulunan Yıldız'a ulaşmak için polis, Avcılar'daki evine gitti. Kapıyı açmamaları üzerine polis çilingir aracılığıyla eve girdi. Girişte koridorda Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü. Esra Yıldız'ın cinayet öncesinde darp edildiği de ortaya çıktı.

KAYIP EŞ ARANIRKEN CESEDİ BULUNDU

DHA'nın ulaştığı bilgilere göre, kayıp Nuri Yıldız'ın aracında bulunan kan izlerinin de Esra Yıldız'a ait olmadığının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yıldız'ı arama çalışmalarına başladı. Yıldız'ın başından silahla vurulmuş olarak cesedi dün akşam Beylikdüzü'nde çalılık alanda bulundu. Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÜVENLİK KAMERALARI, MOBESE KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Nuri Yıldız'ın kayıp olmasının ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otelle Büyükçekmece arasındaki güvenlik kameraları EDS, mobese kameraları ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Eşinin öldürüldüğü gün Nuri Yıldız'ın otelden çıktığı Beylikdüzü istikametine gittiği görüldü. İncelenen kameralarda araçta tek olan Nuri Yıldız'ın görüntüsü alındı.

GÖRÜNTÜDE YÜZÜ GÜNEŞLİKLE SAKLANDIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Güzergahtaki kameraları incelemeye devam eden polis, Beylikdüzü civarında kameralarda güneşliğin indirildiğini ve aracın camlarında kırıklar olduğunu fark etti. Akşam karanlığındaki görüntülerde güneşliğin indirilmiş olabileceği, aracı kullanan kişinin Yıldız olmama ihtimalini güçlendirdi. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yıldız'ın cesedini Beylikdüzü'nde dün akşam buldu. Yıldız'ın kimliğinin de yanmış araçta bulunduğu öğrenildi.

Başından tek kurşunla öldürülmüş olan Nuri Yıldız ve eşi Esra Yıldız cinayetiyle ilgili çalışmalar sürüyor.


Esra Yıldız, Nuri Yıldız, Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çifte cinayette polis 'Güneşlik' detayına kilitlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 16:27 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddiasıyla ilgili yorum: Yargıya müracaat ettik Cezaevinden izinli çıktı, yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldürdü 16:13 Cezaevinden izinli çıktı, yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldürdü Yeğenini kalbinden bıçaklayan amcanın ifadesi ortaya çıktı: Öldürdüm ama istismarı ben yapmadım 16:11 Yeğenini kalbinden bıçaklayan amcanın ifadesi ortaya çıktı: Öldürdüm ama istismarı ben yapmadım
Ronaldo ve Messi listeye giremedi! İşte dünyanın en pahalı 10 futbolcusu 16:05 Ronaldo ve Messi listeye giremedi! İşte dünyanın en pahalı 10 futbolcusu Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı 15:26 Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz 14:54 Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz
10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 14:34 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi 14:28 Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri
16:27 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddiasıyla ilgili yorum: Yargıya müracaat ettik
16:16 Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım
16:13 Cezaevinden izinli çıktı, yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldürdü
16:13 İsrail'de umut veren vaka tablosu: Koronavirüs 4 aylık süreçte yüzde 80 oranında düştü! İşte başarının üç sırrı
16:11 Yeğenini kalbinden bıçaklayan amcanın ifadesi ortaya çıktı: Öldürdüm ama istismarı ben yapmadım
16:04 Ronaldo ve Messi listeye giremedi! İşte dünyanın en pahalı 10 futbolcusu
15:44 Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin
15:34 Stefan Kuntz seçimine Kasımpaşa'nın hocasından eleştiri: Kimlik değiştirin
15:19 Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı! Kariyerinde en fazla maaşı bu kulüpten aldı
14:54 Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz
Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var         
16:27
Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım         
16:17
İsrail'de umut veren vaka tablosu: Koronavirüs 4 aylık süreçte yüzde 80 oranında düştü! İşte başarının üç sırrı İsrail'de umut veren vaka tablosu: Koronavirüs 4 aylık süreçte yüzde 80 oranında düştü! İşte başarının üç sırrı         
16:13
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bu dönemde zam değil indirim yapılmalı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bu dönemde zam değil indirim yapılmalı         
16:06
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı         
15:22
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart         
14:43
Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı         
14:32
Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek         
14:22
Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti         
14:11
Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor         
14:08
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü         
12:07
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 16:31:24. #1.13#
SON DAKİKA: Çifte cinayette polis "Güneşlik" detayına kilitlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement