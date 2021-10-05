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Çifte tabancalı saldırgan serbest kaldı, başka suçtan girdiği cezaevinden kaçtı - Son Dakika

Çifte tabancalı saldırgan serbest kaldı, başka suçtan girdiği cezaevinden kaçtı

05.10.2021 09:50

Adana'da 3 kişiyi yaraladığı, 3 eve de ateş ettiği öne sürülen, çift tabancayla baskın yaptığı görüntüleri ortaya çıkan zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana'da 3 kişiyi yaraladığı, 3 eve de ateş ettiği öne sürülen, çift tabancayla baskın yaptığı görüntüleri ortaya çıkan zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Başka bir suçtan 8 ay hapis cezası olduğu için cezaevine gönderilen şahıs, açık cezaevinden de kaçtı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Eylül'de meydana gelen olayda Ferruh E.'nin (25), 19 Mayıs Mahallesi'nde Eyüp Y, Hüseyin K. ve Eren Y.'yi silahlı saldırı sonucu yaraladığını belirledi. Zanlının 3 ayrı eve de silahla ateş ettiğini tespit eden polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekip, şüpheli Ferruh E'nin merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde araçla seyir halinde olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine bölgeye giden ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlıyı takibe aldı. Ara sokağa girdikten sonra bir evin duvarına çarpan zanlı araçtan inerek yaya halde kaçmayı sürdürdü. Şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Aracı inceleyen ekipler, biri otomatik tabanca olmak üzere ruhsatsız iki tabanca ele geçirdi.

Öte yandan, zanlının bir araçtan inip bir kişiyi çift silahla kovalayıp ateş ederek yaralaması ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Zanlının yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra aynı araçla kaçtığı da görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlı başka bir suçtan 8 ay hapis cezası olduğu için cezaevine gönderildi. Açık cezaevine alınan zanlı buradan da kaçtı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Çifte tabancalı saldırgan serbest kaldı, başka suçtan girdiği cezaevinden kaçtı
Çifte tabancalı saldırgan serbest kaldı, başka suçtan girdiği cezaevinden kaçtı
Çifte tabancalı saldırgan serbest kaldı, başka suçtan girdiği cezaevinden kaçtı
Çifte tabancalı saldırgan serbest kaldı, başka suçtan girdiği cezaevinden kaçtı
Çifte tabancalı saldırgan serbest kaldı, başka suçtan girdiği cezaevinden kaçtı
Çifte tabancalı saldırgan serbest kaldı, başka suçtan girdiği cezaevinden kaçtı
Çifte tabancalı saldırgan serbest kaldı, başka suçtan girdiği cezaevinden kaçtı
Çifte tabancalı saldırgan serbest kaldı, başka suçtan girdiği cezaevinden kaçtı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Eylül, Adana, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çifte tabancalı saldırgan serbest kaldı, başka suçtan girdiği cezaevinden kaçtı - Son Dakika


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