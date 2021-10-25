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Çiftlikköy ilçesinde karantinadaki vatandaşların evlerine meyve gönderiliyor - Son Dakika

Çiftlikköy ilçesinde karantinadaki vatandaşların evlerine meyve gönderiliyor

25.10.2021 14:40
Çiftlikköy ilçesinde karantinadaki vatandaşların evlerine meyve gönderiliyor

Çiftlikköy İlçe Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunan vatandaşların evlerine meyve sepeti gönderiliyor.

Çiftlikköy İlçe Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunan vatandaşların evlerine meyve sepeti gönderiliyor.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgın dolayısıyla karantinaya girenler için böyle bir uygulama başlattıklarını kaydetti.

Kovid-19'un yanı sıra artık kış mevsimine de girildiğini belirten Silpagar, şöyle konuştu:

"Virüslere karşı aşı, maske ve sosyal mesafe belli bir aşamaya kadar koruma sağlıyor. Ancak kişisel bağışıklığı güçlendirmek için beslenmemize ve aldığımız vitaminlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu nedenle böyle bir uygulama başlattık. Filyasyon ekiplerinde yer alan Sağlık Bakanlığına bağlı görevliler, tedavi için gerekli ilaçları vatandaşlara aktarıp kontroller gerçekleştiriyor. Belediyeye bağlı filyasyon görevlilerimiz de Çiftlikköy Belediyesinin ikramı olarak başlatılan meyve sepetini takdim ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorlar."

Silpagar, uygulamayla ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını bildirdi.

Çiftlikköy ilçesinde karantinadaki vatandaşların evlerine meyve gönderiliyor
Çiftlikköy ilçesinde karantinadaki vatandaşların evlerine meyve gönderiliyor
Çiftlikköy ilçesinde karantinadaki vatandaşların evlerine meyve gönderiliyor
Çiftlikköy ilçesinde karantinadaki vatandaşların evlerine meyve gönderiliyor

Ali Murat Silpagar, Çiftlikköy, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiftlikköy ilçesinde karantinadaki vatandaşların evlerine meyve gönderiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiftlikköy ilçesinde karantinadaki vatandaşların evlerine meyve gönderiliyor - Son Dakika
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