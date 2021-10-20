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Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi - Son Dakika

Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi

20.10.2021 11:50
Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi

SİVAS'ta esnafın 'Samim' ismini verdiği sokak kedisi, 10 yıldır her gün aralıksız gittiği ciğerci dükkanının önünde iş yeri sahipleri tarafından besleniyor.

SİVAS'ta esnafın 'Samim' ismini verdiği sokak kedisi, 10 yıldır her gün aralıksız gittiği ciğerci dükkanının önünde iş yeri sahipleri tarafından besleniyor. Ciğerci Fuat Ahıskalı, "Karnı açsa içeri girmeden 2 kez miyavlar. Miyavlarsa biliriz ki, karnı acıkmış ve hemen yemeğini veririz. Başka kedilerin gelmesine izin vermez" dedi.

Kent merkezinde faaliyet gösteren ciğerci dükkanının önüne 10 yıldır her gün aralıksız giden sokak kedisi, hem müşterilerin hem de esnafın maskotu oldu. Kediye 'Samim' adını veren dükkan sahipleri, bir de kulübe yaptırdı. Samim, karnı acıkınca dükkanı önüne gelip, her gün payını alıyor.

'BURANIN OLMAZSA OLMAZI'Dükkanı 20 yıldır işlettiklerini belirten ve aynı zamanda Muharip Gaziler Derneği Başkanı olan Fuat Ahıskalı, "20 yıldır buradayız, Samim ise 10 yıldır bizim maskotumuz. Samim'i burada herkes sever, getirip mama verirler ve fotoğraf çektirirler. Buraya gelip karnını doyurur, ciğerini yer. Her gelen müşteri Samim'i sever, kaldırımdan geçenler fotoğrafını çeker. Hepimiz onu çok severiz, o buranın olmazsa olmazı. Karnı acıkınca gelir, ziyaret etmeden de gitmez. Dükkanın içerisine girmez. Sadece kapıda durur, karnı toksa kapı eşiğinde yatar. Gelen müşterilerimiz kenarından geçerler, Samim'i rahatsız etmezler" dedi.'BAŞKA KEDİLERİN GELMESİNE İZİN VERMEZ'Samim'in daimi müşteri olduğunu ifade eden Ahıskalı, "Karnı açsa içeri girmeden 2 kez miyavlar. Miyavlarsa biliriz ki, karnı acıkmış ve hemen yemeğini veririz. Başka kedilerin gelmesine izin vermez. Yemeğini yedikten sonra gider. Ama düzenli olarak her zaman gelip hakkını alır. Samimi bir yaklaşımı var, bu yüzden de adını Samim koyduk. Müşterilerimiz rahatsız olmaz, Samim'e yediği yemekten verirler. Herkes buradan geçerken 'ciğercinin kedisi olduğu belli' der. Samim, bizim buranın müdavimi, daimi müşterisidir" diye konuştu.'BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ İNSANI MUTLU EDİYOR'Dükkana ilk kez geldiğini ve bu manzaranın hoşuna gittiğini belirten Denizhan Özsert (27), "Bugün Samim'i ilk defa gördük. İçeri girerken böyle bir görüntü, insanı mutlu ediyor. Girdiğimizde ayağımıza falan dolandı. İyi hissettik. Kedi dikkatimizi çekti ve buranın sahibine sorduk. Sürekli buraya gelip belli öğünlerde yemeğini yiyormuş. Buranın daimi müşterisi gibi davranıyormuş. Böyle şeyler, insanın içinde bir hoşluk yaratıyor. Duyunca biz de sevindik, mutlu olduk. Bayağı bir kilo almış, iyi beslemişler" dedi.'BİRLİKTE YEMEK YEDİĞİMİZ GÜNLER OLUYOR'

Dükkanın daimi müşterisi Mustafa Ozmuş (40) ise "Samim'le birlikte yemek yediğimiz günler oluyor. Hatta bazen onu görmek için geldiğimiz oluyor. Samim'i seviyoruz. Samim devamlı buralarda. Acıktığında geliyor ve bizler gibi ciğerini yiyip karnı doyunca gidip yatıyor. Bazen çok kilo alıyor ve rejime giriyor" diye konuştu.


Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi
Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi
Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi
Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi
Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi
Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi
Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi
Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi
Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi
Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi
Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi
Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ciğerci dükkanının 'Samim' müdavimi - Son Dakika
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