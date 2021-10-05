Çin, bankaların kömür ve elektrik üreticilerine açtığı kredileri kesmesini yasakladı - Son Dakika

Çin, kritik kış ayları öncesinde kömür ve kömüre bağlı elektrik üretiminde yaşanan arz sıkıntısının ısınma krizine dönüşmesini engellemek için, bankaları üreticilere kredi akışını sürdürmeye zorluyor.

Çin Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Komisyonu, yayımladığı yazılı açıklamada, kurumlardan üreticilerin kredi ihtiyaçlarını karşılamalarını, kış aylarında ortaya çıkabilecek ısınma problemlerine duyarlı olmalarını istedi.

Açıklamada, kredi koşullarını sağlayan kömür santralleri, kömür madenleri ve diğer işletmelere açılan kredilerin kesilmesi ve geri çekilmesinin kesinlikle yasaklandığı belirtildi.

Ülkede kömür ve elektrik arzında sıkıntıların sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Bankacılık ve sigorta kurumlarını, kömür ve elektrik arzını artırmak için yerel hükümetlerle etkin iş birliği içinde, Şansi, Şensi, İç Moğolistan ve Sincan'daki ana kömür üretim merkezlerini ve kilit kömür işletmelerini desteklemeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

???????Çin'de son bir yılda uluslararası fiyatlardaki ani artış nedeniyle kömür arzında ve buna bağlı elektrik üretiminde sıkıntılar yaşanıyor. Sıkıntı nedeniyle geçen hafta Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin 20'sinde aralıklı elektrik kesintileri meydana gelmişti.