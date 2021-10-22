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Çin, Biden'ın "Tayvan'ı savunacağız" sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika

Çin, Biden'ın "Tayvan'ı savunacağız" sözlerine tepki gösterdi

22.10.2021 15:30
Çin, Biden'ın

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün gece katıldığı televizyon forumunda Washington'ın gerektiği takdirde Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'nı savunacağına dair sözlerine tepki gösterdi.

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün gece katıldığı televizyon forumunda Washington'ın gerektiği takdirde Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'nı savunacağına dair sözlerine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında Biden'ın sözlerinin sorulması üzerine, "Tayvan Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır. Tayvan sorununda yabancı müdahalesi kabul edilemez." dedi.

Çin'in temel çıkarları konusunda herhangi bir taviz ya da ödün vermeyeceğini vurgulayan Sözcü Vang, "Kimse Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki sağlam iradesini ve kapasitesini sınamaya kalkmasın." ifadelerini kullandı.

Vang, ABD'yi "tek Çin" ilkesine ve 3 Çin-ABD Ortak Bildirisindeki taahhütlerine bağlı kalmaya ve Tayvan'daki bağımsızlık yanlısı güçlere yanlış işaret vermekten kaçınmaya çağırdı.

Çin'e Tayvan mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, dün gece ülkesinde CNN televizyonunun düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlamıştı. Başkan Biden, Çin'in Tayvan'a girmesi durumunda ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağının sorulması üzerine, "Tabii ki savunacağız, bu konuda verilmiş sözümüz var." yanıtını vermişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sıklıkla görüştüğünü vurgulayan Biden, "Çin ile soğuk savaş peşinde değiliz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Joe Biden, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Biden'ın 'Tayvan'ı savunacağız' sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika


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