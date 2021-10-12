Çin biyolojik çeşitliliğin korunması için BM fonuna 233 milyon dolar bağışlayacak - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, gelişmekte olan ülkelerde biyolojik çeşitliliğin korunması için oluşturulacak Birleşmiş Milletler (BM) fonuna 233 milyon dolar katkı yapacaklarını açıkladı.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı Şi, Yünnan eyaletinin Kunming kentinde düzenlenen BM Biyolojik Çeşitlilik Konferansında video konferans bağlantısıyla konuştu.

Çin'in inisiyatifi ile "Kunming Biyolojik Çeşitlilik Fonu" adıyla bir BM fonu kurulacağını açıklayan Şi, Pekin'in fona 1,5 milyar yuan (233 milyon dolar) katkı sağlayacağını belirtti.

Şi, fonun gelişmekte olan ülkelerde biyolojik çeşitliliğin korunmasını desteklemeyi amaçladığını vurgulayarak diğer ülkelere de fona katkı sağlamaya çağrısında bulundu.

Kovid-19'un küresel kalkınmaya sekte vurduğuna ve BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri açısından yeni zorluklar ortaya çıkardığına dikkati çeken Şi, "Zorlukları aşmak için aramızdaki dayanışmayı güçlendirmeli, farklı ülkelerdeki insanların kalkınmanın nimetleri kadar sağlıklı bir çevreden de eşit şekilde yararlanabilmesi için çaba göstermeliyiz." ifadesini kullandı.