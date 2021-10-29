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Çin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Çin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2021 19:49
Çin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Çin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, başkent Pekin'de Four Seasons Oteli'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Çin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, başkent Pekin'de Four Seasons Oteli'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinliğe Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Vu Cianghao'nun yanı sıra, Çin ve diğer ülkelerden büyükelçiler, diplomatik personel ve ailelerinden yoğun katılım oldu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Türk milleti, diğer pek çok millete de ilham kaynağı olan İstiklal Mücadelesinin ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ederek, kendi kaderini tayin edeceğini tüm dünyaya duyurmuştur." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni hayata geçiren ruhun 98 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Büyükelçi Önen, "Cumhuriyetimizin ilanından bugüne kadar eğitimden kültüre, ekonomiden ulaştırmaya, hemen her sahada çok önemli gelişmeler kaydettik." ifadelerini kullandı.

Son dönemde Türkiye'nin Çin'e ihracatının arttığına, Türk ürünlerinin Çin pazarına daha fazla girdiğine dikkati çeken Büyükelçi Önen, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Sayın Şi'nin iki ülke münasebetlerini daha ileriye taşıma yönündeki güçlü ortak iradeleri, ilişkilerimizde son dönemde artan ivmeyle önemli kazanımlar elde edilmesine rehberlik etmektedir." diye konuştu.

Büyükelçi Önen, pandemi öncesinde karşılıklı uçuşların haftada 50 sefere çıktığını, Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısı da 2019'da rekor kırarak 600 bine yaklaştığını anımsattı.

Pandeminin olumsuz etkilerinin ortadan kalkmasının ardından iki dost ülke ve millet arasındaki etkileşimin daha da hızla gelişmesini beklediğini ifade eden Büyükelçi Önen, "Türk-Çin ilişkilerinin yapı taşlarını birer birer örüyoruz. Çin makamlarınca da sağlanan kıymetli destekle, Türkiye'nin Çin'deki mevcudiyetini her geçen gün daha da tahkim ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhuriyet, Türkiye, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
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