Çin, elektrik kesintilerinin ısınma sorununa yol açmayacağını açıkladı - Son Dakika

Elektrik kesintilerinin yaşandığı Çin'de yetkililer, halkın yaklaşan kış aylarında ısınma sorunu yaşamayacağını bildirdi.

Çin'de devlet planlama teşkilatı olarak görev yapan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun (NDRC) Başkanı Cao Çınşin, ülkedeki elektrik arzını artırmak için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Cao, artan elektrik talebini karşılamak için kömür üretimini hızlandırdıklarını ve ülke genelinde ısınma sorunu yaşanmayacağını belirtti.

Elektrik üretiminde kullanılacak verimli teknolojilere yatırım yaparak üretimi artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Cao, "Sonuç olarak kış için ısıtma tedarikini sağlayacak koşullara, kaynaklara ve yeteneğe sahibiz." ifadesini kullandı.

Cao, artan kömür üretimine rağmen Çin'in karbon salınımını azaltmaya yönelik hedeflerini de yerine getireceğini dile getirdi.

Elektrik üretiminin yüzde 56'sı kömürle çalışan termik santrallerden sağlanan Çin'de, küresel kömür fiyatlarının artması nedeniyle kömür arzında ve buna bağlı elektrik üretiminde sıkıntılar yaşanıyor.

31 eyalet ve bölgenin 20'sinde kesintiler olmuştu

Üreticiler, girdi maliyetinin zarar edecek oranda artması nedeniyle elektrik arzını durdurmak zorunda kalmış, bu sebeple Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin 20'sinde eylülde aralıklı elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Hane halkı elektriğinin büyük ölçüde kömürle çalışan santrallerden sağlandığı kuzeydoğu eyaletlerinde çok sayıda kentte habersiz elektrik kesintileri yaşanırken; iç, güney ve doğu eyaletlerinde çok sayıda fabrika ve imalathaneye kesintili elektrik verilmesi üretimde sıkıntılara yol açmıştı.

Kesintiler nedeniyle Apple ve Tesla gibi büyük küresel şirketlerin yanı sıra küresel imalat zincirlerinde önemli rolü olan çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme, üretime ara vermek zorunda kalmıştı.