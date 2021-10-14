Çin'in güneyinde Kompasu tayfunu karaya vurdu - Son Dakika

Filipinler ve Hong Kong'da etkili olan Kompasu tayfunu, Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinde karaya ulaştı.

Haftanın başından bu yana Filipinler ve Hong Kong'da etkili olan Kompasu Tayfunu, Çin'in güneyini de vurdu. Çin'de bu yıl etkisini gösteren 18'inci tayfun olan Kompasu tayfunu, dün öğleden sonra ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da karaya çıktı. Hainan Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamada, tayfunun, Qionghai şehrindeki Boao kasabası kıyı şeridinde yerel saatle 15.30'da etkili olmaya başladığı ve saatte 118,8 kilometre hıza varan rüzgarları beraberinde getirdiği belirtildi. Hainan'da yetkililer, tayfun nedeniyle alarma geçerek, eyaletteki büyük havaalanlarında uçuşların tamamının iptal edildiğini duyurdu. Yetkililer ayrıca, hızlı tren hattı hizmetinin yanı sıra Hainan'ı Guangdong eyaletine bağlayan boğaz boyunca feribot seferlerinin de askıya alındığını açıkladı.

Öte yandan, Filipinler ve Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde can kayıplarına neden olan Kompasu'nun, Vietnam'ı da vurması bekleniyor.

FİLİPİNLER'DE 19 CAN KAYBI, 14 KAYIP

Filipinler'de Kompasu'nun yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, 14 kişiden ise haber alınamadığı belirtilmişti. Tarım sektöründe de 1 milyar Filipin pesosundan (20 milyon ABD doları) fazla zarar meydana geldiği ifade edilmişti. Yerel yetkililer ülkeye 2 gün içinde normale göre 1 aylık yağmurun yağdığını söylemiş, bu durumun iklim değişikliğinden kaynaklandığına dikkat çekilmişti. Filipin makamları ayrıca, 19 ölümün dışında 11 can kaybının daha yaşandığını ancak bu ölümlere sel ve heyelanların yol açıp açmadığının henüz bilinmediğini kaydetmişti.

HONG KONG'DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hong Kong'un güneyinde şiddetli yağış ve rüzgara neden olan tayfunda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı. Eğitime ara verilen Hong Kong'da marketler de kapatılmıştı. Hong Kong Meclisi haftalık oturumunu 20 Ekim'e ertelemİş, otobüs ve feribot seferleri de azaltılmıştı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle sokaklarda sel suları görülmüş, ağaçlar da devrilmişti.

(İHA)