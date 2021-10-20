Çin'in Hindistan sınırına 100'den fazla obüs platformu yolladığı iddia edildi - Son Dakika

Çin'in Hindistan ile anlaşmazlık yaşadığı sınır bölgesine askeri tahkimatı güçlendirmek için 100'den fazla, uzun mesafe çekili obüs platformu sevk ettiği ileri sürüldü.

South China Morning Post gazetesinin "orduya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Hint ordusunun iki ülke arasındaki itibari sınır olan Fiili Kontrol Hattının (LAC) kendi tarafına M777 tipi hafif obüsler konuşlandırmasına karşılık ateş gücünü arttırmaya yönelik tedbirler aldı.

PLA'nın Keşmir'in doğusu ile Tibet'in batısı arasındaki ihtilaflı sınır bölgesine 100'ün üzerinde "PCL-181" tipi hafif, kamyona yüklenebilen çekili obüs platformu konuşlandırdığı iddia edildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar Çin yapımı obüslerin atış menzilinin Hindistan'ın obüslerinden iki kat fazla olduğunu ileri sürdü.

Hint ve Çin birliklerinin geçen yıl çatışması gerilimi artırmıştı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında ocakta yapılan dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesi ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

Taraflar, şubatta yapılan onuncu tur görüşmenin ardından, Ladakh ve Batı Tibet arasında uzanan Pangong Gölü çevresindeki askerlerini karşılıklı çekme konusunda uzlaşmış fakat uygulamada mesafe kaydedilememişti.

9-10 Ekim'de Çin tarafında yapılan 13'üncü tur müzakerelerde de uzlaşma yönünde sonuç alınamamış, taraflar birbirini "makul olmayan talepler öne sürmek" ve "askeri yığınak yapmakla" suçlamıştı.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.