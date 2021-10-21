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Çin'in Liaoning eyaletinde doğal gaz patlamasında en az 3 kişi öldü - Son Dakika

Çin'in Liaoning eyaletinde doğal gaz patlamasında en az 3 kişi öldü

21.10.2021 08:08
Çin'in Liaoning eyaletinde doğal gaz patlamasında en az 3 kişi öldü

Çin'in Liaoning eyaletinde meydana gelen doğal gaz patlamasında en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin'in Liaoning eyaletinde meydana gelen doğal gaz patlamasında en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, eyaletin başkenti Şınyang'daki bir restorandaki patlamada 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından restoranın bulunduğu 3 katlı binada büyük hasar oluşurken çevredeki binalar ve park halindeki araçlar zarar gördü.

Patlamada en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kurtarma çalışmaları için olay yerine 100'den fazla itfaiyeci sevk edildi.

Patlamanın meydana geliş nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in Liaoning eyaletinde doğal gaz patlamasında en az 3 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Liaoning eyaletinde doğal gaz patlamasında en az 3 kişi öldü - Son Dakika
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