Çin'in Şanghay kentindeki Disneyland Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı - Son Dakika

Çin'in Şanghay kentindeki Disneyland, parkı önceki gün ziyaret eden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine dün gece karantinaya alındı.

Tema parkının yanı sıra otel ve rezidans bölümleri de bulunan işletme, dün gece ani bir kararla karantina altına alınırken, içerdeki tüm ziyaretçilere PCR testi uygulandı.

Yerel basındaki haberlere göre, tedbir, cumartesi günü parkı ziyaret eden Cıciang eyaletinin Hangcou kentinden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine alındı.

Kent yönetimi bu sabah itibarıyla hafta sonunda parkı ziyaret eden 33 bin 863 kişinin testinin negatif çıktığını açıkladı.

Ziyaretçilerden ayrıca gelecek iki hafta boyunca aralıklı testler yaptırmaları ve sağlık durumlarını bildirmeleri istendi.

Parkın bugün ve yarın kapalı kalacağı belirtildi.

Çin'de son günlerde Delta varyantı taşıyan Kovid-19 vakalarının sebep olduğu yurt içi kaynaklı yayılma endişe yaratıyor.

Pekin'deki Universal Stüdyosu tema parkı da yerel Kovid-19 vakaları ile yakın temasta bulunan bazı kişilerin 24 Ekim'de parkı ziyaret ettiğini, bu sebeple tüm çalışanların test edildiğini ve sağlık kontrollerinin artırıldığını bildirmişti.

Son 24 saatte yerel kaynaklı 59 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte Çin ana karasında yurt içi kaynaklı 59 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Heilongciang eyaletinde 27, Gansu eyaletinde 10, Hıbey eyaletinde 9, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 6, Ningşia Hui Özerk Bölgesinde 3 ve Cıciang, Ciangşi, Şandong ile Çinghay eyaletlerinde birer yerel kaynaklı vaka tespit edildiği belirtildi.

Son 24 saatte ayrıca yurt dışı kaynaklı 33 vakaya tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 97 bin 243 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. Halen 33'ünün durumu ağır 869 hastanın tedavisi sürüyor.